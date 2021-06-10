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Türkiye'nin bazı bölgelerinde yarın sağanak bekleniyor

Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Türkiye'nin bazı bölgelerinde yarın sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Antalya çevreleri, İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Bolu'nun güneyi ve Sivas'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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