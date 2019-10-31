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'Türkiye'nin çatısı' sis bulutuyla büyüledi

Deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek dağı olma özelliğini taşıyan, efsaneleri ve türküleri ile ünlü Ağrı Dağı'nın zirvesindeki sis bulutu, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.
'Türkiye'nin çatısı' sis bulutuyla büyüledi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve yüksekliğinden dolayı "Türkiye'nin çatısı" olarak anılan Ağrı Dağı'nın zirvesindeki sis bulutu, görenleri hayran bıraktırdı.

Efsaneleri ve türküleriyle ünlü "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı, zirvesindeki sis bulutu ile seyrine doyumsuz manzara oluşturdu 

Türkiye'nin yanı sıra İran, Ermenistan ve Nahçıvan'dan da görülen Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı'nın zirvesinde öğleden sonra oluşan sis bulutu, şapkayı andıran görüntüsüyle ilgi çekti.

Manzarayı görenlerin, "Ağrı Dağı yine şapkasını taktı" yorumunu yaptığı bu durum, genellikle bahar aylarının sonunda ve yaz aylarında yağmurlu havanın son bulmasıyla yaşanıyor.

Manzarayı seyreden Songül Umulgan, Ağrı Dağı'nın her mevsim farklı güzelliklere büründüğünü söyledi.

Dağın zirvesinde sis bulutunun oluşturduğu şapkayı andıran görüntüye ilçe halkının alışık olduğunu ifade eden Umulgan, "İlçeye gelen yerli ve yabancı turistler, bu güzel manzarayı görünce çok şaşırıyor ve hayranlıkla izliyorlar. Doğubayazıt hem doğal güzellikleri hem de tarihi yapılarıyla görülmesi gereken bir yer. Gerçekten herkesin buraya gelerek bu güzelliklere yakından şahit olmasını isterim." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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