Türkiye'nin çehresini değiştirecek millet bahçelerinden yapımı tamamlananlar Dünya Çevre Günü'nde açılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Türkiye'de kişi başına düşen yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak için yapımına başlanan millet bahçelerinden bazılarının açılışı yarın Dünya Çevre Günü'nde yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda 81 ilde yapılan millet bahçelerinin yer seçimi ve projelendirmesi, 20 Mayıs 2020 tarih ve 2020/16 sayılı genelgenin ekinde yer alan Millet Bahçesi Rehberi çerçevesinde yürütülüyor.

Bakanlık, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Emlak Konut ve belediyeler aracılığıyla 2023 yılına kadar 81 ilde en az bir millet bahçesi yapılmasını hedefliyor. Ülke genelinde toplam 81 milyon metrekare millet bahçesi yapılmasına yönelik projelendirme ve uygulama çalışmaları ise devam ediyor.

Gelecek nesillerin daha yeşil ortamlarda yaşamasına imkan sağlamak, ülke genelinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak için yapımına başlanan millet bahçelerinde yürüyüş, bisiklet ve gezinti yolları, çocuk oyun alanları, spor alanları olacak. Tema ve meyve bahçelerinin bulunacağı millet bahçeleri, bitki ve peyzajı ile şehirlere yeni soluk getirecek.

35 millet bahçesi açıldı

Ülke genelinde 55 milyon 975 bin 336,91 metrekarelik alanda 321 millet bahçesinin projelendirme ve yapım aşamasını yürüten Bakanlık, bugüne kadar 22 ilde yapımı tamamlanan 6 milyon 383 bin 643 metrekarelik 35 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdi.

19 ilde 2 milyon 900 bin 477 metrekarelik alanda yapılan 26 millet bahçesi açılışa hazır hale getirildi, 47 ilde 11 milyon 387 bin 557 metrekarelik alanda 84 millet bahçesinin yapım faaliyetleri devam ediyor, 176 millet bahçesinin de projelendirme ve yer seçimi çalışması sürüyor.

Yapımı tamamlanan millet bahçeleri şöyle:

"Ankara AKM 1. Etap Millet Bahçesi, İstanbul Ayazma Millet Bahçesi, İstanbul Hekimbaşı Millet Bahçesi, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Millet Bahçesi, Balıkesir Çamlık (Kızpınarı) Millet Bahçesi, Balıkesir İvrindi Millet Bahçesi, Ağrı Hamur Millet Bahçesi, Ağrı Millet Bahçesi, Mersin Millet Bahçesi, Kocaeli Eskihisar Millet Bahçesi, Trabzon Avni Aker Millet Bahçesi, Trabzon Vakfıkebir Millet Bahçesi, Manisa Gördes Millet Bahçesi, Muş Malazgirt Millet Bahçesi, Muş Stat Yerinde Millet Bahçesi, Eskişehir Stat Yerinde Millet Bahçesi, Malatya Mevcut Stat Yerinde Millet Bahçesi, Kars Cumhuriyet Millet Bahçesi, Kars Örnek Millet Bahçesi, Sakarya Serdivan Millet Bahçesi, Konya Kadınhanı Millet Bahçesi, Aydın Nazilli Millet Bahçesi, Antalya Stat Yerinde Millet Bahçesi, Isparta Atabey Millet Bahçesi, Adıyaman Besni Millet Bahçesi, Erzurum Horasan Millet Bahçesi."

Açılışı yapılması planlan millet bahçeleri

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yapımı tamamlanan millet bahçelerinden 10'unun açılışını yapması planlanıyor.

Açılışı yapılması planlanan millet bahçeleri şunlar:

"İstanbul Ayazma Millet Bahçesi, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Millet Bahçesi, Aydın Nazilli Millet Bahçesi, Kars Örnek Millet Bahçesi, Kars Cumhuriyet Millet Bahçesi, Malatya Mevcut Stat Yerinde Millet Bahçesi, Muş Stat Yerinde Millet Bahçesi, Trabzon Vakfıkebir Millet Bahçesi, İstanbul Pendik Millet Bahçesi, Mersin Millet Bahçesi."

Millet bahçelerinden Trabzon Vakfıkebir Millet Bahçesi ile Mersin Millet Bahçesi denize sıfır konumuyla dikkat çekiyor.

Yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra birçok donatının yer alacağı Trabzon Vakfıkebir Millet Bahçesi'nde 632, çiçek tarlalarının bulunduğu Mersin Millet Bahçesi'nde ise 1969 ağaç dikildi.

Malatya ve Muş'ta eski statların yerine yapılan millet bahçeleri ise vatandaşlara sosyalleşebilecekleri yeşil alanlar sunmanın yanı sıra deprem toplanma alanı, geçici barınma sahası ve koordinasyon merkezi amaçlı da kullanılabilecek.

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Millet Bahçesi biyolojik göletleri ve bitki tünelleriyle dikkati çekiyor.

Eskiden hastane bulunan bir alana inşa edilen Kars Örnek Millet Bahçesi'nde ise tematik bahçeler, buz pisti, yürüyüş, koşu ve bisiklet parkurları ve fitnes alanı bulunuyor.