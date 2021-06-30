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Türkiye'nin çeltik ambarında üreticinin 'yabancı otla mücadele' mesaisi başladı

Edirne çiftçisinin "beyaz altın" olarak tanımladığı çeltikte, ürün kaybının önüne geçmek ve kaliteli mahsul elde etmek için üreticiler tarlalarda çıkan yabancı otlara karşı ilaçlama yapıyor.
Türkiye'nin çeltik ambarında üreticinin 'yabancı otla mücadele' mesaisi başladı

Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de, üreticilerin yabancı otla mücadele mesaisi başladı.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine çeltiğin sağlıklı gelişmesini sağlamak için yabancı otlardan arındırılması gerektiğini söyledi.

Çeltik ekiminin ardından yabancı otla mücadelenin başladığını belirten Arabacı, "Eğer ilaçlama yapılmazsa çeltiğin gelişiminde ve büyümesinde sorun olur. Böyle olunca verim düşüklüğü yaşanır. Çeltik tarlalarında ot mücadelesi devam ediyor. Umarım bu yıl ot konusunda bir sorun yaşamayı beklemiyoruz. Üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.

Arabacı, Edirne'nin Türkiye'nin çeltik ihtiyacının yarısına yakınını tek başına karşıladığına dikkati çekerek kaliteli üretim yapmak için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Üretici Halil İbrahim Adıgüzel ise verim kayıplarının önüne geçmek için tedbir aldıklarını, bu kapsamda üreticilerin tarlalarına ot ilacı attığını dile getirdi.

Çeltik üretiminin zorlu bir süreç olduğunu anlatan Adıgüzel, "Bugünlerde çeltiğe ilaç atıyoruz. İlaçlamadan bir hafta sonra da gübre atmaya başlayacağız. Çeltiklerimiz şu anda iyi gidiyor, mevsimsel olarak bir sıkıntımız yok. Otları yok etmek için mecburen ilaç atıyoruz. Atmadığımız zaman verim alamıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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