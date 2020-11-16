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"Türkiye’nin cinsiyetsiz ilk oyuncu ödülü"ne tepki

Malatya’da Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen film festivalinde  “Türkiye’nin cinsiyetsiz ilk oyuncu ödülü verilecek”  duyurusu tepkilere neden olunca ilgili organizasyon iptal edildi.
"Türkiye’nin cinsiyetsiz ilk oyuncu ödülü"ne tepki

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenecek 10. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde "cinsiyet ayrımının kaldırılacağı" açıklamaları tepkileri de beraberinde getirdi.

ne-filmler-2.jpgBERLİN FİLM FESTİVALİ’NİN ALDIĞI KARAR DESTEKLENECEKMİŞ

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenecek Uluslararası Film Festivali’ne “cinsiyetsizlik” tepkisi geldi.

Belediye tarafından konu ile ilgili yapılan duyuruda, “10. Malatya Uluslararası Film Festivali, bu sene Türkiye’de bir ilke imza atacak. Dünyada ilk olarak Berlin Film Festivali yönetimi tarafından alınan kararla ‘En İyi Oyuncu’ ödüllerindeki kadın ve erkek ayrımının kaldırılmasının Türkiye’deki ilk temsilcisi 10. Malatya Uluslararası Film Festivali olacak. Berlin Film Festivali’nin aldığı kararı destekleyen bir yol izleyen ve bu değişikliği daha da anlamlı kılıp genişletme yolunda katkı sağlamak için oyuncu ödüllerinde cinsiyet ayrımını kaldıran festivalin Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması’nda bu yıl ‘En İyi Oyuncu’ ve ‘En İyi Yardımcı Oyuncu’ ödülleri verilecek.” denildi.

TEPKİLERE DAYANAMAYINCA FESTİVALİ İPTAL ETMEK ZORUNDA KALDILAR

Gelen tepkilerin ardından dün akşam saatlerinde Malatya Büyükşehir Belediyesi’nce bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, “İyi niyetle çıkılan bu yolda bazı yayın organlarında yer alan haberler ve bundan kaynaklanan farklı anlaşılmaların önüne geçmek, yeni spekülasyonlara yol açmamak ve festivalimizin selameti açısından pandemi dönemi gereksinimleri de dikkate alınarak bu yıl yapılması planlanan 10. Uluslararası Film Festivali iptal edilmiştir” denildi.

Kaynak: Milli Gazete

 

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