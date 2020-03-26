Türkiye'nin de aldığı Çin testinde hassasiyet yüzde 30 çıktı

İspanya'nın popüler gazetesi El Pais, corona virüsü ile birlikte aralarında Türkiye ve İspanya'nın da olduğu birçok ülkede de gündeme gelen 15 dakikada hızlı tanı koyan kit ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Dünya çapında 21 binden fazla insanın ölümüne neden olan Covid-19 (koronavirüs) kabusu, ülkeleri zor durumda bırakırken, İspanyol gazetesi El Pais'in Çin testi ile ilgili haberi gündeme bomba gibi düştü. Gazete Türkiye ve İspanya gibi birçok ülkenin ithal ettiği 15 dakikada sonuç veren test kitiyle ilgili "Hassasiyeti olması gerekenden 50 puan düşük" iddiasını ortaya attı.

KİTLER BAŞARISIZ

İspanyol hükümetinin satın aldığı 15 dakikalık hızlı tanı kitinin hassasiyetinin yüzde 80’i geçmesi gerekirken, Çin markası Bioeasy’nin ürettiği test kitinde bu oranın yüzde 30 seviyelerinde olduğunu yazan El Pais muhabirleri Elena Sevillano ve Ana Alfageme, “Hükümet Çin’den alınan hızlı test kitinin denemesine başladı fakat ortaya çıkan sonuç pek tatmin edici değil. Bazı büyük hastanelerdeki laboratuvarlarda devam eden ilk sonuçlar cesaret kırıcıydı. Bu kitler, pozitif vakaları beklendiği gibi tanımıyor” yazdı.

Testlere katılan bir kaynağın açıklamalarına dayandırılan iddianın merkezinde ise Shenzhen’de kurulan Çinli Bioeasy şirketi yer alıyor. İsmini açıklamayan kaynaklar, normalde yüzde 80’den fazla hassasiyeti olması gereken test kitinin hassasiyetinin yüzde 30 olduğunu söyledi.

Çin yapımı test kitini inceleyen bir mikrobiyolog, “Bu değerler ışığında bu testleri kullanmanın bir anlamı yok” dedi. İspanyol basınına konuşan kaynak, hali hazırda kullanılan PCR isimli testin kullanılmasına yönelik bir rapor hazırlandığını söyledi. Bu raporun İspanya Sağlık Bakanlığı altında çalışan 3. Carlos Sağlık Enstitüsü’ne gönderildiği belirtildi.

TÜRKİYE’DE DE TANITILMIŞTI

El Pais’ye konuşan İspanya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, test kitinin düşük sonuç vermesinden dolayı harekete geçtiklerini söyledi. Bir yetkili, “Enstitü, resmi teknik belgelerdeki hassasiyet seviyesini karşılamadığını tespit etti” dedi.

Bioeasy markalı 15 dakikalık tanı kiti, 21 Mart’ta Ankara’daki bir laboratuvarda tanıtılmıştı. Reuters’ın, Sağlık Bakanlığı’ndan aldığı fotoğrafları abonelerine aktarmıştı.