Türkiye'nin doğal gaz depolama altyapısına 495 milyon dolarlık yatırım

Koloğlu Holding Strateji ve Planlama Direktörü Atik, Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Projesi'nde üçüncü fazı inşa ettiklerini bildirerek, projeyi 2022'nin ortasında devreye almayı planladıklarını kaydetti.

Koloğlu Holding Strateji ve Planlama Direktörü Arzu Atik, Türkiye'de mevcut bir gaz rezervuarının depolama amacıyla ilk kez kullanıldığı Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Projesi'nde üçüncü fazı inşa ettiklerini belirterek, "Hali hazırda 2,8 milyar metreküp depolama kapasitesi olan tesise yapacağımız 495 milyon dolar yatırımla bu kapasite 4,6 milyar metreküpe çıkacak. Tesisi 2022'nin ortasında devreye almayı planlıyoruz." dedi.

Atik, AA muhabirine, Koloğlu-Kalyon Ortak Girişim Grubu'nun Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Projesi kapsamında inşa ettiği ilave yatırımla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tesiste Faz-1 ve Faz-2 projelerinin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından sırasıyla 2007 ve 2016'da tamamlandığını anımsatan Atik, inşa ettikleri Faz-3 projesinde ise mühendislik ve satın alma faaliyetlerinin devam ettiğini, yüzde 10 fiziki ilerleme sağlandığını aktardı.

Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Projesi'nin Türkiye'de mevcut bir rezervuarın depolama amacıyla kullanıldığı ilk saha olduğunu dile getiren Atik, şöyle konuştu:

"Hali hazırda 2,8 milyar metreküp depolama kapasitesi olan tesise yapacağımız 495 milyon dolar yatırımla bu kapasite 4,6 milyar metreküpe çıkacak. Tesisin toplam günlük gaz çekme kapasitesi ise şu anki 25 milyon metreküp olan seviyesinden 75 milyon metreküpe ulaşacak. Tesisi 2022'nin ortasında devreye almayı planlıyoruz.”



- "Proje, arz güvenliğine önemli ölçüde katkı sağlıyor"

Atik, Türkiye'de Kuzey Marmara dışında Tuz Gölü Yeraltı Depolama Tesisi'nin de bulunduğunu anımsatarak, "Ancak, Tuz Gölü'nde mevcut bir rezervuar değil, tuz madeni eritilmek suretiyle oluşturulan mağaralarda gaz depolanıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye gibi ihtiyacının büyük bir kısmını ithal eden ülkeler için doğal gaz arz güvenliğinin çok önemli bir konu olduğunu vurgulayan Atik, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin doğal gaz arzı uluslararası bir mesele ve devlet politikaları içinde yer alıyor. Doğal gaz ithalatında Rusya ve İran gibi ülkelerin ağırlığı söz konusu. Bu kapsamda, uzun vadede yapılan ilave boru hattı ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımlarının yanı sıra Kuzey Marmara gibi yer altı depolama tesisleriyle özellikle kısa süreli ve acil durum ihtiyaçlarının karşılanması adına ciddi bir kapasite yaratılıyor. Ayrıca, arz güvenliğine önemli ölçüde katkı sağlıyor. Bu açıdan, Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama projesinin ciddi stratejik öneme sahip."

- Doğal gaz ihtiyacının yüzde 20'si depolardan karşılanabilecek



Türkiye'nin son yıllarda doğal gaz altyapı yatırımları, depolama ve LNG tesisleri başta olmak üzere giderek artıyor.

Bu kapsamda inşa edilen Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi'nin 2023'te 5,4 milyar metreküp gaz depolama kapasitesine sahip olması planlanıyor.

