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Türkiye'nin doğal gaz tüketimi ilk çeyrekte yüzde 2,9 arttı

Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğindeki doğal gaz tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artışla 16 milyar 640 milyon metreküp oldu.
Türkiye'nin doğal gaz tüketimi ilk çeyrekte yüzde 2,9 arttı

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye ocak-mart döneminde 15 milyar 191 milyon metreküp doğal gaz ithal etti. Doğal gaz ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artış gösterdi.

Doğal gaz tüketimi ise ilk 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artarak 16 milyar 640 milyon metreküpe yükseldi.

Bu dönemde, konutlardaki tüketim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 artışla 7 milyar 909 milyon metreküp olarak belirlendi. Konutlarda doğal gaz tüketimi yüzde 47,5 ile en yüksek paya sahip oldu.

Elektrik santrallerinin kullandığı doğal gaz miktarı 2 milyar 465 milyon metreküp seviyesinde gerçekleşirken, organize sanayi bölgeleri 1 milyar 65 milyon metreküp doğal gaz tüketti.

Kalan 5 milyar 200 milyon metreküplük kısım ise ticarethane, kimya, petrol rafinerileri ve diğer sektör grupları tarafından tüketildi.

 En fazla tüketim ocakta
Türkiye'de bu dönemde en fazla doğal gaz tüketimi, 6 milyar 504 milyon metreküple ocak ayında gerçekleşti. Şubatta 5 milyar 670 milyon metreküp gaz tüketilirken, marttaki tüketim 4 milyar 465 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mart döneminde doğal gaz tüketiminde abone grubu bazında en fazla düşüş ise elektrik santrallerinde görüldü.

Elektrik santralleri ocakta 1 milyar 287 milyon metreküp doğal gaz tüketimi gerçekleştirdi. Santraller, şubatta 790 milyon metreküp gaz tüketirken, bu miktar martta 388 milyon metreküp olarak hesaplandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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