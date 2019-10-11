Türkiye’nin dört bir yanından toplanmış 220 halı görücüye çıkıyor

Ankara’nın tek antik halı müzayedecisi Mehmet Aydın Pazar günü 220 adet ender parçayı müzayede yoluyla satışa sunacaklarının müjdesini verdi.

Ankara’da yaklaşık 50 yıldır antika halı satışı ve halı-kilim tamirciliği yapan Mehmet Aydın , Pazar günü gerçekleştireceği müzayede ile Başkent’te antika halı rüzgarı estirecek. Kaybolmaya yüz tutmuş bir mesleği Başkent’te ayakta tutmaya çalışan Aydın, gazetemize yaptığı açıklamada 220 adet eseri satışa sunacaklarını dile getirerek şu ifadeleri kullandı, “Sadece kitaplarda görülebilecek ender halılar bu müzayedede satışa sunulacak. 1344 tarihli yastıklarımız var. Tüm eserler çeyizlik dokunmuştur. Her keseye uygun. Vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz” dedi.

1344 TARİHLİ DOKUMALAR VAR

Aydın, 220 adet antik eseri Pazar günü Çankaya Tunalı Hotel’de açık artırma ile satışa sunacaklarını belirterek, “1344 tarihli yastık kılıflarımız var. Halılarımız var. Bunların hiç biri ticari amaçlı dokunmamıştır. Hepsi çeyiz için dokunmuştur. Bu müzayede de çok güzel parçalar satışa sunulacak. Karakeçili aşiretinin çok nadide bulunan sadece halı kitaplarında görülebilecek parçalar müzayedemizde satışa sunulacak.”

TÜRKLERİN GÖÇÜNÜ ANLATAN HALILAR

“Uşak halıları, özel olarak dokunmuş orta Asya’dan Türklerin göçünü anlatan Konya Pazırık halıları var. Hakkâri yöresine ait kök boya ile dokunmuş kilimlerimiz var. Şahısların özel kendi çeyizlerine dokuduğu örük (kıl) kilimleri var. Bin bir emekle yapılmış ve dokuması oldukça zor olan bu kıl kilimler herkesin çok dikkatini çekecek. Avşar halıları, ipek halıları ve ipek kilimler de bulunmaktadır” dedi.

50 LİRA İLE 6 BİN LİRA ARASINDA

Fiyatların ise her kesime uygun olduğunu belirten Aydın, “Fiyatlarımız 50 lira ile 6 bin lira arasında değişiyor. 3 metrekarelik Kayseri halılarımız 200 liradan satılıyor. 70-80 yıllık taç pınar halılarımız 600 lira, Antalya Döşemealtı Köyü’nde dokunan Yörük halıları 500 lira, 12 metre kare halılar bin lira gibi bir uygun fiyata satılıyor. Her keseye uygun.”

ÖZEL ESERLER SERGİLENECEK

“Vatandaşların bizden alacakları bir parça halı, Antalya’daki bir Yörük kızının tezgâhına yeni bir halı koymasına vesile oluyor. Ayrıca ekonomiye de katkısı oluyor. Üretimi teşvik ediyor. Bugün sabah 10.00 ile akşam 18.00 arası müzayedenin gerçekleşeceği otelde halılarımızı sergiliyoruz. Pazar günü saat 14.00’da da satışını gerçekleştireceğiz. Bu müzayede kimsenin görmediği eserler sergilenecek.”

DESTEK BEKLİYORUZ

“Müzayedeye Ankara dışından da büyük talep var. Birçok farklı ilden insanlar arayarak bilgi alıyorlar. Halılar orijinal el dokuması olunca ilgi de haliyle büyük oluyor. Biz kaybolmaya yüz tutmuş bu mesleği yaşatmak için çaba gösteriyoruz. Ticari bir kaygımız yok. Bu yüzden herkesten destek bekliyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

