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Türkiye'nin E-EURO 2020'deki rakipleri belli oldu

UEFA ve Konami'nin ortaklaşa düzenlediği e-spor turnuvası E-EURO 2020'de gruplar belli oldu.
Türkiye'nin E-EURO 2020'deki rakipleri belli oldu

Koronavirüs nedeniyle spor müsabakaları ertelenmiş olsa da, futbolseverler ve dijital oyunlara aşina olanlar, E-Spor'da düzenlenen turnuvalarla biraz da olsa teselli buluyor.

TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, kura çekimi sonucu B Grubu'nda Danimarka, Sırbistan ve İtalya ile eşleşti.

Mücahit Sevimli ve Ali Doğan Barutçu'nun temsil ettiği milli takım, play-off grubunu üçüncü sırada tamamlayarak E-EURO 2020 biletini almıştı.

MAÇLAR 23-24 MAYIS'TA

16 takımın 4 grupta mücadele edeceği şampiyonada, müsabakalar 23-24 Mayıs'ta oynanacak ve gruplarda ilk 2 sırayı alan ekipler çeyrek finale yükselecek.

Kura çekimi sonucu oluşan gruplar şöyle:

A Grubu: İspanya, Bosna Hersek, Almanya, Romanya

B Grubu: Danimarka, Türkiye, Sırbistan, İtalya

C Grubu: Karadağ, Hırvatistan, Hollanda, Lüksemburg

D Grubu: Avusturya, Yunanistan, Fransa, İsrail

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