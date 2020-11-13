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Türkiye’nin eğitim veren ilk ve tek akvaryumuna büyük ilgi

Türkiye’nin eğitim veren ilk ve tek akvaryumu Deniz Dünyası pandemi sürecinde de büyük ilgi görüyor. İçinde 150 türden 4 bin balığın bulunduğu akvaryum çocuklu ailelerin vazgeçilmez mekanlarından biri oluyor.
Türkiye’nin eğitim veren ilk ve tek akvaryumuna büyük ilgi

Keçiören Belediyesi tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin ilk ve tek eğitim veren akvaryumu Deniz Dünyası pandemi sürecinde de büyük ilgi görüyor. Gün içerisinde onlarca kişinin ziyaret ettiği akvaryum da 150 türden 4 bin balık bulunuyor. Özellikle çocuklu ailelerin tercih ettiği akvaryumda hayatlarında ilk kez çeşit çeşit balık gören çocuklar, akvaryumu ilgiyle geziyor.

DÖRT BİN METRE KARELİK ALANA SAHİP
Türkiye’nin eğitim veren ilk ve tek akvaryumu olan Deniz Dünyası, 2 bin 700 metre kare kapalı, toplamda ise 4 bin metre karelik bir alana sahip. Tesis; deniz balıklarının olduğu bölüm, tünel, tatlı su balıklarının olduğu bölüm ve timsahlar, kaplumbağaların da bulunduğu dinlenme alanı gibi dört ana bölümden oluşuyor. 

150 TÜR 4 BİN BALIK BULUNUYOR
Hint, Pasifik, Atlas Okyanusu gibi  dünyanın çeşitli yerlerinden yaklaşık 150 türden 4 bin adet balık barındıran tesiste, ayrıca  1,5 metre boyunda 2 adet Nil Timsahı ve  iki adet yılan da bulunuyor. Vatandaşlar timsah ve yılanı yoğun ilgiyle seyrediyor.

ENGELLİ ÇOCUKLARA YÖNELİK ÖZEL TESİS
Tesisin diğer bir önemi ise sadece engelli çocuklara yönelik dokunma havuzları. Ovacık’ta bulunan karantina havuzlarında 3 aylık bir süreçte insanların ellerinden yem alacak şekilde yetiştirilen Koi balıkları, dokunma havuzlarında barındırılıyor ve engelli çocuklarca beslenebiliyor.

ÖĞRENCİLERE EĞİTİM DE VERİLİYOR
Tesiste bulunan seminer salonu, ilköğretim öğrencilerine deniz canlıları ve denizlerdeki doğal yaşam hakkında eğitici belgeseller izleme imkanı da sunuyor.  Tüm anaokulları ve ilköğretim okulları randevu alarak tesisi tanıma imkanı bulabiliyor. Öğrencileri tesise getirmek isteyen okullar, tesisin iletişim numarasını arayarak randevu alabiliyor.

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ÇOCUKLU AİLELERDEN ÜCRET ALINMIYOR
Pandemi dolayısıyla sınırlı sayıda kişinin içeriye alındığı tesisin giriş ücreti ise sembolik bir rakam olarak yalnızca 1 TL. Ayrıca tesiste çocuklu ailelerden, çevre çiçekleri müfettişlerinden, şehit aileleri, gazi ve engellilerden ücret alınmıyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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