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Türkiye'nin elektrik tüketimi mayısta yüzde 19,2 arttı

Türkiye'nin elektrik tüketimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 artarak 24 milyar 778 milyon 491 bin kilovatsaat oldu.
Türkiye'nin elektrik tüketimi mayısta yüzde 19,2 arttı

AA muhabirinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 884 milyon 168 bin kilovatsaatle 27 Mayıs'ta, en düşük tüketim ise 602 milyon 282 bin kilovatsaatle 13 Mayıs'ta gerçekleşti.

Elektrik tüketimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 artarak 24 milyar 778 milyon 491 bin kilovatsaate yükselirken, üretim de yüzde 20,3 artarak 24 milyar 899 milyon 113 bin kilovatsaat oldu.

Bu dönemde, elektrik üretiminin yüzde 23,3'ü hidroelektrik santrallerinden, yüzde 27,6'sı doğal gaz santrallerinden, yüzde 15,84'ü ise yerli kömür santrallerinden sağlandı.

Üretimde rüzgar enerjisinin payı yüzde 8,3, ithal kömür santrallerinin payı ise yüzde 13,9 olarak kayıtlara geçti. Geri kalan üretim ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından elde edildi.

Elektrik ithalatı yüzde 1,33 arttı
Öte yandan, Türkiye'nin elektrik ithalatı, bu dönemde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,33 artarak 210 milyon 703 bin kilovatsaatten 213 milyon 510 bin kilovatsaate yükseldi.

Söz konusu ayda, elektrik ihracatı ise yüzde 177 artarak 333 milyon 928 bin kilovatsaat oldu. Geçen yılın mayıs ayında 120 milyon 700 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

Aksa Enerji İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Korkut Öztürkmen, mayısta elektrik tüketim artışının geçen yıl yaşanan "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şok etkisini" yansıttığını ancak iyileşme yolunda hızlı bir tepki verdiğini gördüklerini belirtti.

Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 ekonomik büyüme gösterdiğine işaret eden Öztürkmen, şunları kaydetti:

"İlk çeyrekte güçlü bir ekonomik büyüme kaydeden ülkemizde sanayi üretimindeki olumlu seyir elektrik tüketimine de yansıdı. Mayısta yaşadığımız kısmi kapanma ve tatil günlerinin etkisi olmasaydı bu oran biraz daha yüksek beklenebilirdi. Bu yıl yaşadığımız kuraklık riski nedeniyle hidroelektrik kaynaklarımız yerine doğal gaz santralleri beklenenin üzerinde üretim yapıyor. Komşu ülkelerde oluşan elektrik piyasa fiyatı marjlarının da etkisiyle ithalatımız az miktarda arttı."

Kaynak: Haber Kaynağı
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