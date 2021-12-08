Türkiye'nin en büyük savaş gemisi envantere girecek!

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi ANADOLU LHD, 2022 yılının erken zamanlarında envantere girecek.

Antalya'da düzenlenen Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı '21 sırasında T.C. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ANADOLU LHD'ye yönelik de açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak LHD ANADOLU'nun inşa faaliyetleri hakkında son açıklama da SSB Prof. Dr. İsmail Demir tarafından yapıldı. Demir, ANADOLU çok maksatlı amfibi hücum gemisinin 2022'de envantere gireceğini ifade etti. Demir açıklamasında ANADOLU LHD gemisinin 2022'nin erken zamanlarında envantere girmesi için yoğun şekilde çalışmaların devam ettiğini belirtti. ANADOLU LHD'nin bazı detay donanımları ise Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edildikten sonra icra edilebilecek.

ANADOLU LHD'nin silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisine dönüştürülmesi sürecinde katlanabilir kanatlara sahip olacak 30 ila 50 arasındaki Bayraktar TB3 SİHA platformu gemiye konuşlandırılacak. ANADOLU LHD'ye entegre komuta merkezi ile de aynı anda en az 10 adet Bayraktar TB3 SİHA'nın operasyonlarda kullanılabilecek.

Ana tahrik ve sevk sistem entegrasyonu tamamlanan L400 TCG ANADOLU Liman Kabul Testlerine (HAT) devam ediyor. 2022 yılı içerisinde ise Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek. Sedef Tersanesi takvim ile ilgili herhangi bir aksaklık olmadığını çalışmaların planlandığı üzere devam ettiğini ifade etmişti. Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edildiğinde amiral gemisi olacak olan TCG ANADOLU aynı zamanda Türk Donanma tarihinin en büyük savaş platformu olacak.