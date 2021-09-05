Türkiye’nin en büyük yayın grubu hangisi: İşte İşler Kitabevleri

Sınava dayalı eğitim modelini benimseyen ülkemizde en önemli yardımcı kaynak merkezi neresi? Sınavlarda nasıl başarılı olunur? İyi okul kazanmanın yöntemi nedir? Eğitimde profesyonel destek nasıl oluyor? Türkiye’nin en büyük yayın grubu hangisi?

Dünyada pekçok ülkede olduğu gibi sınava dayalı eğitim modelini benimseyen ülkemizde en önemli yardımcı kaynak merkezi neresi? Sınavlarda nasıl başarılı olunur? İyi okul kazanmanın yöntemi nedir? Eğitimde profesyonel destek nasıl oluyor? Türkiye ’nin en büyük yayın grubu hangisi?

Tüm bu soruların cevabı ve daha fazlası haberimizde:

İnsanoğlunun okuma ve yazmayı keşfi 5 bin yılın üzerinde bir zaman dilimini kapsıyor. Eğer keşfedilmemiş olsaydı; ne halde olurduk tahayyül dahi edemiyoruz. Bugün ilim denilen paha biçilmez bir hazinenin üzerinde oturuyorsak hiç şüphesiz okuma ve yazma sayesindedir. Peki şuana kadar müştereken biriktirilen bu devasa hazine yeterli mi? Bu pek mümkün gözükmüyor… Çünkü bir taraftan ilim hazinesi tıka basa doldurulurken; diğer yandan insanlığın aciz kaldığı dağ gibi biriken sorunları çözmek imkansız hale geliyor.

İYİ OKULUN YOLU SINAVLARDAN GEÇİYOR

Burada durumu dengelemek yine insanoğluna düşüyor. Onun da yegane başvuracağı kaynak yine bilgi… Bilgiyi artırmanın yolu, yöntemi ve adresi ise belli… Okumak… “Nerede?” diye sorarsanız eğer… İlk alacağınız cevap “okul” oluyor ve fakat burada da karışınıza hangi okul sorusu çıkıyor? Bu sorunun cevabı da aslında içinde… Okul gibi bir okul… Öğrenciye zihin ve akıl gücünü, zeka yeteneğini tam kapasite kullandırtan bir okul. Böyle bir okula erişmenin yöntemi de sınavlardan geçiyor.

Ülkemizde her yıl milyonlarca öğrenci sınavlarda başarılı olup iyi bir okula yerleşmek için bir biriyle yarışıyor. Henüz ilkokulda başlayan sınav sistemi lise, üniversite ve yükseköğrenimden sonra da devam ediyor. Adaylar için özellikle yükseköğrenim sınavları bir hayli önem kazanıyor. Çünkü öğrenci artık kararını vermiş ve hayatta atılacağı mesleği tercih etme noktasına gelmiştir.

OKULDA ALINAN EĞİTİM SINAVLARDA YETMİYOR

Burada iyi bir üniversite kazanmak ve iyi bir meslek için öğrencinin gördüğü lise öğrenimi daha bir önem kazanıyor. Keza bir öğrencinin iyi bir lisede öğrenim görmesi için de LGS (Liseye Geçiş Sınavı) bir o kadar değerli hale geliyor. Dolayısıyla bu faktörü göz önünde tuttuğumuzda LGS (Liseye Geçiş Sınavı) ile YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) çok çok önemli bir sınav hâline geliyor. Bu açıdan bakıldığında da veliler ile öğrencilerin LGS ve YKS’de başarılı olmak için çok farklı arayışa girdikleri gözlemleniyor. Çünkü adayların sınavlarda başarılı olmaları için artık salt okullarda aldığı eğitimin yeterli olmadığı bilinen bir gerçek.

Henüz ilköğretim çağında sınavla tanışan öğrencilerimiz belirli aşamalardan geçtikten sonra yine bir sınav sonucunda aldığı puana göre bir liseye yerleştiriliyor. Ardından yine bir sınav sonucunda yükseköğrenime yani üniversiteye yerleştiriliyor. Yükseköğrenimini tamamlayan öğrencilerimiz de herhangi bir kamu kurumunda işe başlayabilmek için tekrar KPSS’ye tabi tutuluyor.

TEK BAŞINA ÇALIŞMAK YETERLİ DEĞİL

Bütün sınavlarda alınan sonuçlarda en önemli, en belirleyici etken ise öğrencinin okuduğu okul ile aldığı eğitim ve temelinin sağlamlığı bir hayli önem arz ediyor. Ayrıca bütün öğrenciler sınavlarda başarılı olmak için profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyor. Her alanda olduğu gibi sınavlarda da adayların başarısının sırrı profesyonel destekte yatıyor. Yani tek başına çalışmak yeterli olmuyor.

BİLGİNİN GÜCÜ VE TECRÜBE BAŞARIYI GETİRİYOR

Kendisini kanıtlamış, alanında saygın bir yer edinmiş, marka hâline gelmiş; seçilmiş ve belli bir elekten geçmiş öğrencilerin yer aldığı okullarda okuyan ve sınavlarda başarılı olan öğrenciler; diğer akranlarına göre hayata bir adım daha önde başlamış oluyor. Zira artık bilginin gücü hiçbir şeyle mukayese edilemiyor. En önemli bilgi ise tecrübeye dayanıyor. Deneyimli, sistematik her bilgi; deneyimsiz, sistemsiz, teorik, kuru bilgi karşısında her daim kazanıyor, kazandırıyor ve kazandırmaya da devam edecek.

BAŞARI İÇİN PROFESYONEL DESTEK ŞARTI

Çoğu kere çevremizdekiler bütün iyi niyet, sevgi ve samimiyetlerine rağmen bize yardımcı olamazlar. Çünkü etkili yardım için gerekli uzmanlığa ve sistemli yaklaşıma sahip değillerdir. Bundan dolayı öğrenci mutlaka profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyor. İşte burada karşımıza yardımcı kaynak eserler çıkıyor. “Peki bu alanda kendisini kanıtlamış ve marka hâline gelmiş yardımcı kaynak eser merkezi neresi, o adrese nasıl erişirim?” diye sorarsanız cevabı çok basit: İşler Yayın Grubu…

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK YAYINEVİ

1989 yılında Eğitimci Mehmet İşler liderliğinde sektöre ilk adımını atan İşler Yayın Grubu , bugün sahibi olduğu 30’un üzerinde yayınevi ile bu alanın tartışmasız en büyüğü… Branşında kendisini kanıtlamış en seçkin, en donanımlı, en başarılı, en nitelikli, en tecrübeli, Türkiye’de eğitim alanında parmakla gösterilen en yetkin isimlerin koordine ettiği yayınevleri bu gün sektörün en ön saflarında yerini alıyor.

Yarım asra dayanan bir emeğin ürünü olan İşler Yayın Grubu; bünyesinde barındırdığı 30’un üzerindeki yayınevleri ile sınavlara dair ne varsa Türkiye’nin birikimini 20 milyon öğrencinin hizmetine sunuyor.

Türkiye’de derece yapan tüm öğrenciler İşler Yayın Grubunun hazırladığı kitaplardan mutlaka faydalanıyor. Güncellenen müfredat ve yeni nesil soru sistemini benimseyen İşler Yayın Grubu dijital yayıncılıkta da liderliğini sürdürüyor.

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