Türkiye’nin en çok izlenen coğrafya hocası kim?

Türkiye’de kitapları en çok satan, en çok izlenen coğrafya hocası kim? Ve coğrafyayı en güzel anlatan hoca olarak kim gösteriliyor? Peki Türkiye'nin en iyi en çok satan coğrafya kitabı ve videoları hangisi? Sizler için derledik:

Sınavlı eğitim modelinin uygulandığı Türkiye’de kitapları en çok satan, en çok izlenen coğrafya hocası kim? Ve coğrafyayı en güzel anlatan hoca olarak kim gösteriliyor? Peki Türkiye'nin en iyi en çok satan coğrafya kitabı ve videoları hangisi? Bu ve benzeri soruların cevaplarını araştırırken, gerek sosyal medyada gerekse öğrenciler arasında ağırlıklı olarak Mehmet Eğit ismine rastlıyorsunuz.

Video ve kitaplarında uyguladığı hafıza teknikleri ile öğrenmeyi kalıcı hale getirmeyi başaran Eğitimci Mehmet Eğit, özellikle coğrafyayı en güzel anlatan hoca olarak anılıyor. Eğit’in coğrafya videoları izlenme rekorları kırarken, kitapları büyük ilgi görüyor.

Önce Eğitimci Mehmet Eğit’i kısaca tanımak gerekirse; 1997 Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Coğrafya Öğretmenliği bölümü mezunu. Sosyal bilimlere olan ilgisinden dolayı Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık branşlarında özgün içerik ve kitaplar hazırlıyor. Eğit’in hazırladığı içerikler bugün dijital ortamda izlenme rekoru kırarken, basılı kitapların satışı milyonları aşmış durumda...

HAFIZA TEKNİKLERİNİ KULLANMADA BAŞARILI

Eğitimci Mehmet Eğit, diğer hocalardan farklı olarak bu dersleri ve içerikleri hafıza teknikleri ne göre hazırladığı için zihinlerde kalıcı izler bırakmayı başarıyor. Malum olduğu üzere sınavlarda öğrencilerin en büyük sorunu onlarca dersin bilgisini hafızalarında tam olarak tutamamaları! İşte Mehmet Eğit, hafıza tekniklerini mükemmel biçimde kullanarak; hem Coğrafya hem Tarih hem de Vatandaşlık derslerinde bu sorunu ortadan kaldırıyor.

ÖZGÜN ANLATIM FARK ETTİRİYOR

Mehmet Eğit’i farklı kılan bir diğer faktör ise, Coğrafyayı özgün yöntemlerle anlatıyor olması. Derslerde konuyu soyuttan somuta getirdiği için anlattığı konular zihinde canlanabiliyor. Örneğin Marmara Bölgesi'nin dağlarını anlatırken "Uludağ'ın" üstüne saman (samanlı dağları) koyup üstüne kazı oturtup (kaz dağları) yıldızlı bir gece çizip (yıldız dağları) kazın ağzına Biga bisküvisi (Biga dağları) veriyor.

ALANINDA İLK

Öğrencilerin ezberlemekte çok zorlandığı madenler, göller, tarım ürünleri, dağlar, ovalar, platolar Mehmet Eğit’in hafıza tekniklerini kullanarak anlattığı biçimiyle akılda daha kolay kalıyor. Hitabeti, diksiyonu ve ses tonuyla öğrenciler tarafından aranan hocalar arasında yer alan Mehmet Eğit, aynı zamanda şiir de seslendiriyor. Çıkardığı Hafıza Teknikleri ile Coğrafya kitabı alanında ilk olma özelliği taşıyor. Bu içerikte başka bir kitap yok diyebiliriz. Amiral Soru Bankası ise ilginç çözümleri ve zorlayıcı yorumlarıyla öğrenciler tarafından çok beğeniliyor.

SOSYAL MEDYAYI İYİ KULLANIYOR

Kendisine ait sosyal mecralarda Instagram, Telegram, YouTube, Facebook ve mehmetegit.com adlı web sitesinde paylaşımlarda bulunan Mehmet Eğit; sosyal medyayı son derece etkili biçimde kullanıyor. Ders anlatımlarını 20-25 dakikada tamamlıyor. Dersleri kısa tutarak öğrenciyi sıkmıyor ve gayet ince bir zeka ile yaptığı esprilerle öğrencilerine hoş vakit geçirtiyor. Doğallığı da elden bırakmayarak yerine göre kameramana takılabiliyor. Öğrencilerin motivasyonuna büyük önem veren Eğit, sadece Coğrafya anlatmakla kalmıyor. Aynı zamanda öğrencilere ders çalışma programları da hazırlıyor ve öğrenci koçluğu yaptığı videoların, izleme oranı yüzbinlerle ifade ediliyor.



HER YERDE COĞRAFYA

Diğer taraftan ‘Anadolu'da Gezelim Görelim’ programları gibi gittiği her şehirde tanıtıcı videolar çekiyor. Bazen mutfakta, bazen seyahatte, otobüste, trende, uçakta o anda ne yapıyorsa mevzuyu coğrafyaya bağlıyor. Takipçileri yaptığı yorumlarda, “Hocanın zaten metaforu yaşam boyu coğrafya... Soy ismi ile mesleği müsemma” ifadelerine yer veriyor.

TÜRKİYE’Yİ HARİTADA ÖZETLİYOR

Tarih ve vatandaşlıktan hazırladığı hafıza teknikleri ile özellikle KPSS ve YKS’ye hazırlanan öğrenciler tarafından çok ilgi görüyor... Çıkarmış olduğu efsane harita seti ile adeta bütün Coğrafyayı Türkiye Haritası içerisinde yazarak özetliyor.

ESERLERİ

Mehmet Eğit’in çıkardığı eserler ise şöyle sıralanıyor: KPSS Coğrafya Konu Anlatımı, KPSS Coğrafya Video Ders Notu, KPSS Coğrafya Amiral Soru Bankası, KPSS Coğrafya Soru Bankası, KPSS Coğrafya Bordo Deneme, KPSS Haritalar ve Hafıza Teknikleri ile Coğrafya Kitabı, Efsane Harita Seti, TYT Konu Anlatım Kitabı, AYT Konu Anlatım Kitabı, TYT Soru Bankası, AYT Soru Bankası, TYT Branş Denemesi, TYT Hafıza Teknikleriyle Tarih Kitabı.

Gazete/İlksayfa / ÖZEL



