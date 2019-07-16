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Türkiye’nin en güçlü 10 büyükşehir markası

“Brand Finance Turkey; Metropol 30” araştırması sonuçlarına göre Türkiye’nin en güçlü büyükşehir markaları belirlendi.
Türkiye’nin en güçlü 10 büyükşehir markası

“Brand Finance Turkey; Metropol 30” araştırması sonuçlarına göre Türkiye’nin en güçlü büyükşehir markaları belirlendi. Buna göre İstanbul 131,6 milyar dolar marka değeri ve 100 üzerinden 88,65 marka gücü skoru ile Türkiye’nin en değerli ve en güçlü büyükşehir markası oldu. İstanbul’u Ankara ve İzmir takip etti.

Dünyada nüfusu 1 milyonu geçen ve rekabet halinde 548 büyükşehir bulunmaktadır. Artan bu rekabet altında şehrin imajının o şehre ait markalar ve şehir ekonomisi üzerindeki etkisi  de bilinen bir gerçek. Bu noktada her yerel yönetimin dışarıdan doğrudan yatırımı cesaretlendirmesi, şehirde üretilen ürün ve hizmetlere değer katması, ziyaretçileri ve kabiliyet sahibi yerleşimcileri cezbetmesi beklenir. Türkiye’de bu rekabette yarışan ülkeler arasında yer alıyor.

Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’in yaptığı “Brand Finance Turkey; Metropol 30” araştırmasında Türkiye’nin en güçlü 30 büyükşehir markası belirlendi. Çalışmada güçlü bir şehir markasının şehir ekonomisi için nasıl fayda sağlayacağı, zayıf bir marka yönetiminin neden olabileceği olası zararın nasıl önlenebileceği gösterildi.

Rapora göre İstanbul 131,6 milyar dolar marka değeri ve 100 üzerinden 88,65 marka gücü skoru ile Türkiye’nin en değerli ve en güçlü büyükşehir markası olarak tespit edildi. İstanbul’u 35,4 milyar dolar marka değeri ile Ankara ve 24,2 milyar dolar marka değeri ile üçüncü sırada İzmir takip etti.

İŞTE EN GÜÇLÜ 10 BÜYÜKŞEHİR MARKASI (100 üzerinden)

1 - İstanbul - 88.6
2 - İzmir - 88.1
3 - Ankara - 82.9
4 - Antalya 78.4
5 - Bursa 76.3
6 - Muğla 69.3
7 - Konya 66.7
8 - Trabzon 66.7
9 - Kocaeli 66.4
10 - Adana 64.4

Kaynak: Haber Kaynağı
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