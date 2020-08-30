“Türkiye’nin en itibarlı belediyesiyiz”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye kaynaklarını verimli kullanarak yapılan yatırımlar sayesinde Keçiören Belediyesini Türkiye’nin en itibarlı belediyesi haline getirdiklerini söyledi.

Altınok, belediye öz kaynaklarıyla bir yandan borçların ödendiğini öte yandan ise ilçeye kârlı yatırımlar yapıldığını söyleyerek şu açıklamayı yaptı:

BORÇLANMADAN 22 MİLYON TL DEĞERİNDE ESER

“Sadece Fen İşleri Müdürlüğümüz, öz kaynaklarımızla ödemeleri gerçekleştirilen 22 milyon TL değerindeki ihalelerle ilçemizin birçok noktasına borçlanmadan eserler inşa etti, birçok hizmeti vatandaşımızla buluşturdu. Bunun yanı sıra göreve başladığımız günden itibaren araç kiralama yöntemine son vererek belediyemizin araç filosuna 50 milyon TL değerinde, toplam 127 adet hizmet aracını kazandırdık. Bu yolla çöp toplama ve kiralık araç giderlerini ortadan kaldırarak belediyemizi kâra geçirdik. Bugün itibarıyla bu hizmet araçlarımızın değeri de ikiye katlanmış durumdadır.

“EKONOMİK ANLAMDA EN RAHAT BELEDİYEYİZ”

Son bir buçuk yılda, Keçiören Belediyesini Ankara`nın en borçlu ve en fazla faiz ödeyen belediyesi konumundan en itibarlı, ekonomik anlamda en rahat ve en çok yatırım yapan belediyesi konumuna taşıdık. Bu itibarı da, Milli Piyangodan ya da şans oyunlarından para kazanarak değil, bütçemizin kabiliyetleri doğrultusunda geri ödeme gücümüzü belirleyerek elde ettik. Bütçemizin elvermediği hiçbir yatırımı Keçiören Belediyesi Meclisine taşımadık.

“CUMHURİYET KULESİ 2 YIL KENDİSİNİ AMORTİ EDECEK”

Bu anlamda Cumhuriyetin 100’üncü yılının sembolü vizyon projemiz Cumhuriyet Kulesi’ni ise 59 milyon 753 bin TL’ye ihale ettik, ödemelerini de belediyemizin öz kaynaklarıyla gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyet Kulesi şehrimize hem ekonomik canlılık kazandıracak, hem de kira gelirleriyle 2 yıl gibi kısa bir sürede kendisini amorti edecek bir projedir.

“İLK DEFA BÖYLE BİR YATIRIM YAPILIYOR”

Kulemiz ile ilgili diğer bir husus ise bir ilçe belediyesinin kendi imkânlarıyla İLK DEFA böyle bir yatırım projesine imza atıyor olmasıdır. Bu açıdan ekonomik anlamda iyi yönetilemeyen ilçe belediyelerinin böyle bir projeyi yapması oldukça zor olacağından, Cumhuriyet Kulesi bu anlamda da sıra dışı bir mahiyete sahiptir. Örneğin; Atakule, Vakıflar Bankası ve Ankara Büyükşehir Belediyesi destekleri ile rahmetli Altınsoy ve Özal döneminde yapılabilmiştir.

“ULUSLARARASI BİR MARKA OLACAK”

Dünya genelinde ‘şehirlerin gerdanlıkları’ diye ifade edilen noktalar vardır ki, bu noktalar o şehre gidildiğinde tüm güzellikleri kuşbakışı seyretme imkânı sunar. İşte Cumhuriyet Kulesi de Başkent’e bu hizmeti sunarak uluslararası bir marka haline gelecektir.”