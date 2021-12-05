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Türkiye'nin en iyi drone görüntüsü vatandaşların oylarıyla belirlenecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen, dünyaca ünlü 12 profesyonel FPV drone pilotunun Türkiye'nin güzelliklerini görüntüledikleri "Türkiye Drone Festivali" için halk oylaması başladı.
Türkiye'nin en iyi drone görüntüsü vatandaşların oylarıyla belirlenecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen ve FPV Drone pilotlarının Türkiye'nin tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini görüntüledikleri "Türkiye Drone Festivali" için halk oylaması başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, alanında profesyonel ve dünyaca tanınmış FPV Drone pilotlarının, "tarih, inanç, su ve sağlık" kategorilerinde Türkiye'nin toplam 12 şehrinde yaptığı drone çekimleri tamamlandı.

Türkiye'yi en iyi tanıtan FPV Drone performansının ve kategorinin birincilerinin halk oylamasıyla belirleneceği Türkiye Drone Festivali'nde, oylama süreci bugün başladı.

Festival kapsamında, 12 profesyonel FPV Drone pilotunun İstanbul, İzmir, Antalya, Adıyaman, Denizli, Hatay, Mardin, Muğla, Nevşehir, Sivas, Şanlıurfa ve Van'da, Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini değişik açı ve perspektiflerle çektikleri görüntüler vatandaşların beğenisine sunuldu.

İngiltere'den Luke Bannister, ABD'den Ian Rinefort ve Reme Raul Morales, Fransa'dan Colas Feuillie , Antoine Gaetano ve Vladimir Metivier, İsviçre'den Ivan Surikov, İspanya'dan Sergi Hernandez Lopez, Türkiye'den Oğuz Albayrak, Cumhur Büyüktaş, Berkay Efe ve Burak Altıparmak'tan oluşan drone pilotlarının görüntüleri, "turkdronefest.com" adresinden izlenip oylanabilecek.

Vatandaşlar 25 Aralık'a kadar oylarıyla Türkiye'nin havadan çekilmiş en iyi görüntüsünü belirleyebilecek.

"Ülke tanıtımına önemli katkı sağlayacak"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, festivale ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli değerlerinin, yerli ve yabancı tanınmış FPV Drone pilotlarıyla ilk kez görüntülendiğini belirterek, "Türkiye’nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin havadan görüntülenerek, sergilendiği bu yarışma ülkemizin tanıtımına, turizmine önemli katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Drone'ların Türkiye adına yükseldiği bu değerli yarışma konseptini her yıl tekrarlayarak, Türkiye'yi farkı perspektiflerden tanıtmayı amaçladıklarını aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Dünyada oldukça güncel olan FPV Drone'lar, şehirlerin ve ülkenin tanıtımında izleyiciye daha gerçekçi ve sürükleyici enstantaneler sunuyor. Bizler de 12 şehrimizde 'tarih, inanç, su ve sağlık' kategorilerinde önemli değerlerimizi tanıtan bir yarışma hazırladık. Projemizde yer alan yerli ve yabancı FPV Drone pilotlarına şimdiden başarılar diliyorum. Tüm vatandaşlarımızı, ülkemizin eşsiz güzelliklerinin havadan görüntülendiği yarışma için 25 Aralık'a kadar oylamaya bekliyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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