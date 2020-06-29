  • BIST 115.025
  • Altın 389,909
  • Dolar 6,8476
  • Euro 7,7003
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 24 °C
»

Türkiye'nin 'en tatlı' projesinde çikolata üretimi ve satışı başladı

Türkiye'nin "en tatlı" projesi olarak nitelendirilen Çikolata Park Projesi'nde çikolata üretimi ve satışına başlandı.
Türkiye'nin 'en tatlı' projesinde çikolata üretimi ve satışı başladı

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gülyalı ilçesinde kurulan Çikolata Park'ta yer alan atölye ve kafe faaliyete girdi.

Kentin turizm ve ekonomisine katkı sunmak amacıyla Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen proje kapsamında oluşturulan Çikolata Atölyesi'nde üretim yapılıyor.

Üretilen çikolataya kentteki Kurul Kalesi'nde 2016 yılında yapılan arkeolojik kazıda 2 bin 100 yıllık heykeli bulunan, mitolojide "Ana Tanrıça" olarak anılan Kybele'nin adı verildi.

Tamamen Kybele ve Ordu konseptli üretilen çikolatalar, fındık, bal, kokulu üzüm, mavi yemiş, ısırgan gibi kentte bulunan sebze ve meyvelerden yapılıyor.

Çikolata Kafe'de kurum ve kişisel çalışmalarla tercih edilen içeriklerle çikolata hazırlama imkanı sunuluyor.

Deniz manzarasıyla 500 metrekare alanda çikolatanın yapımındaki her aşamaya tanık olma şansı da yakalanıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, amaçlarının, dünyanın en iyi fındığıyla en güzel çikolatalarını yapmak olduğunu belirtti.

Çikolataları "Kybele" markası adı altında ürettiklerini ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi fındık gelirimiz 2,5 milyar dolar ancak fındığı çikolataya çevirdiğimizde 8 milyar dolar kazanç elde ediliyor. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi olarak Çikolata Park'ta kurduğumuz Çikolata Atölyesi'nde çikolata üretiyor, Çikolata Kafe'de de satışını gerçekleştiriyoruz. Ordulu hanımlarımızın maharetleriyle yapılan çikolatalarımızla Türkiye'de yeni bir hareket başlatıyoruz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin 'en tatlı' projesinde çikolata üretimi ve satışı başladı29 Haziran 2020 Pazartesi 09:49
  • Şehit Uzman Onbaşı Recep Yüksel, Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı29 Haziran 2020 Pazartesi 09:48
  • Giresun'da kayıp kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor29 Haziran 2020 Pazartesi 09:47
  • İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltında29 Haziran 2020 Pazartesi 09:42
  • 'Bana bir şey olmaz derdim ama oldu'29 Haziran 2020 Pazartesi 09:27
  • Türkiye ve dünya gündemi29 Haziran 2020 Pazartesi 09:15
  • Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem29 Haziran 2020 Pazartesi 09:11
  • TÜBİTAK'a 15 personel alınacak29 Haziran 2020 Pazartesi 09:10
  • Koronavirüs salgınında son 24 saat29 Haziran 2020 Pazartesi 09:07
  • Hafter milisleri Sirte Körfezi'ndeki elektrik santralini talan etti29 Haziran 2020 Pazartesi 09:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti