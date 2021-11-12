Türkiye'nin en uzun bayrak direklerine Türk Bayrağı çekildi

Edirnekapı Şehitliği ve TRT Ulus Yerleşkesi'ne dikilen Türkiye'nin en uzun bayrak direkleri törenle hizmete açılırken, 115 metre uzunluğundaki direklere 1.453 metrekarelik Türk bayrakları çekildi.
12 Kasım 2021 Cuma 17:07
Edirnekapı Şehitliği ve TRT Ulus Yerleşkesi'ne dikilen Türkiye'nin en uzun bayrak direkleri törenle hizmete açılırken, 115 metre uzunluğundaki direklere 1.453 metrekarelik Türk bayrakları çekildi.
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