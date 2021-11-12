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Türkiye'nin en uzun bayrak direklerine Türk Bayrağı çekildi

Türkiye'nin en uzun bayrak direklerine Türk Bayrağı çekildi
Edirnekapı Şehitliği ve TRT Ulus Yerleşkesi'ne dikilen Türkiye'nin en uzun bayrak direkleri törenle hizmete açılırken, 115 metre uzunluğundaki direklere 1.453 metrekarelik Türk bayrakları çekildi.

Edirnekapı Şehitliği ve TRT Ulus Yerleşkesi'ne dikilen Türkiye'nin en uzun bayrak direkleri törenle hizmete açılırken, 115 metre uzunluğundaki direklere 1.453 metrekarelik Türk bayrakları çekildi.

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