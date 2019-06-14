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Türkiye'nin en uzun dağ kızağı Keçiören'de açılıyor

Keçiören Belediyesinin desteğiyle Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı’na kurulan 1 kilometre uzunluğundaki Türkiye’nin en uzun Dağ Kızağı Parkı’nın açılışı bugün açılıyor.
Türkiye'nin en uzun dağ kızağı Keçiören'de açılıyor

Başkan Altınok, Dağ Kızağı Park’ın açılış gününe özel karne hediyesi olarak çocuklara ücretsiz olarak hizmet vereceğini de müjdeledi. 
Ovacık Mahallesi’ndeki Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı’nda hizmet vermeye başlayacak olan Dağ Kızağı Parkı açılışında çeşitli yarışmalarla birlikte, DJ, bando, jonglör ve sihirbaz şovları da gösterilecek. 

KEÇİÖREN’İ YATIRIMCILAR İÇİN CAZİP HALE GETİRECEĞİZ

Keçiören’in cazibe merkezi haline gelmesi için özel sektör temsilcileriyle sık sık görüşmeler yapan Başkan Altınok, “Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı’nı eğlencenin merkezi haline getirecek olan dağ kızağı projesinin Keçiören’de hayata geçirilmesi için büyük gayret gösterdik. Keçiören’imizde faaliyet göstermeye başlayacak olan Dağ Kızağı Park, açılış gününe özel çocuklarımıza karne hediyesi olarak ücretsiz hizmet verecek” dedi.
Altınok sözlerini şöyle sürdürdü:

“Seçim çalışmaları sırasında vadettiğimiz şeylerden biri de Keçiören’i cazibe merkezi haline getirmekti. Yani yatırım yapmak isteyen girişimcilere kolaylık sağlayarak ekonomik yönden Keçiören’i daha da canlandırmak temel hedeflerimizdendi. Açılışını gerçekleştireceğimiz Dağ Kızağı Park bu anlamda Keçiören Belediyesinin yatırımcılarla kurduğu güzel diyaloglar neticesinde Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı’mıza kuruldu. Bundan sonraki süreçte de Keçiören’i yatırımcılar için cazip hale getirecek desteklerimiz ve çalışmalarımız olacak. Keçiören’e gelen yatırımcılar da vatandaşlar da ortaya çıkacak olan hizmetlerden memnun kalacak.”


 

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