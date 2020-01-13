Türkiye'nin en uzun demiryolu tüneli tamamlanıyor

5 saat 20 dakika süren Gaziantep-Adana arasını 1.5 saate düşerecek hızlı tren projesinin Toroslar'dan geçen 9 bin 800 metrelik tünel çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı. İnşaat tamamlandığında Türkiye'nin en uzun çift yönlü demiryolu tüneli olacak.

Gaziantep-Osmaniye-Adana hattında 236 kilometrelik hızlı tren projesinin gidiş istikametinde yaklaşık 9 bin 800 metrelik kısımdaki tünel çalışmalarında gidiş yönünde son 600 metre, geliş yönünde ise son bin 400 metrelik kısmı kaldı.

24 SAAT MESAİ YAPIYORLAR

2023 yılında bitirilmesi planlanan projenin Toroslar Dağı'ndan geçen Nurdağ-Bahçe hattında süren çalışmalar kapsamında 9 bin 200 metrelik kısmı tamamlanırken, 7 bin 200 metresi açık alan olan projede kalan son 600 metre için 24 saat esaslı çalışma yürütülüyor.

5 SAATLİK YOL, 1,5 SAATE DÜŞECEK

Yapımına 2014 yılında başlanan Nurdağ-Bahçe arasındaki 37 kilometrelik hattaki gidiş ve geliş tünellerinin 2021 yılı sonunda bitirilmesi planlanırken, 37 kilometrelik yolun 17 kilometreye düşürülmesi hedefleniyor. Proje tamamlandığında Gaziantep-Osmaniye-Adana arasında 5 saat 20 dakika süren tren yolculuğu toplamda 1 saat 30 dakika sürecek.

"TOPLAM GÜZERGAH 17 KİLOMETRE"

Projeyi yürüten firmanın şantiye şefi Kadir Sefa Turhan, "Bu proje ile Bahçe-Nurdağ arasındaki 37 kilometre olan demiryolu hattına 10 kilometre tünel inşa ederek, toplamda 17 kilometreye düşürmektir. Mevcut hatta yüksek eğimlerden dolayı aşırı efor sarf edilmektedir. Bahçe-Nurdağ arasına yapılan projenin ekonomik açıdan da hayli önemi bulunuyor. Adana ile Gaziantep arasında seyahat mesafeleri kısaltmaktadır. Toplam güzergah projemiz 17 kilometre olup, bunun 10 kilometresi tünel, 7 kilometresi dış saha işleri ile devam etmektedir. Projemizin çoğu tamamlanmış ve yapımına 2014 yılında başlanılmış, 2021 yılında inşallah projeyi tamamlamayı düşünüyoruz" diye konuştu.