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Türkiye'nin en uzun köprüleri arasına girecek Hasankeyf-2 Köprüsü yarın hizmete alınacak

Hasankeyf-2 Köprüsü, hem yeni yerine taşınan Hasankeyf'e ulaşımı sağlayacak hem de Batman-Midyat yolunda baraj geçiş sorununa çözüm olacak.
Türkiye'nin en uzun köprüleri arasına girecek Hasankeyf-2 Köprüsü yarın hizmete alınacak

Türkiye'nin en uzun köprüleri arasında yer alacak Hasankeyf-2 Köprüsü'nde çalışmalar tamamlandı ve açılışın yarın törenle gerçekleştirilmesi planlanıyor.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgiye göre, yeni yerine taşınan Hasankeyf'e ulaşımı sağlayacak, aynı zamanda Batman-Midyat yolunda yapılan Hasankeyf varyantı baraj gölet geçişi sorununa çözüm olacak Hasankeyf-2 Köprüsü, Dicle Nehri üzerinde inşa edildi.

Köprü, 1001 metrelik uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun köprüleri arasına girdi. Bölünmüş yol standardındaki köprüde yayalar için de bir geçiş yolu bulunuyor.

Maksimum ayak yüksekliği 90 metre, maksimum açıklığı 168 metre olan köprü, hibrit tasarıma sahip olarak yapıldı. Köprünün 681 metresi dengeli konsol, 320 metresi prefabrik kirişli şekilde inşa edildi.

Hasankeyf-2 Köprüsü, Ilısu Barajı çalışmaları kapsamında baraj göleti altında kalan Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat yolunun göl sahası dışından yeniden inşa edilmesi ve Hasankeyf'in yeni yerleşkesine ulaşımın sağlanması için projelendirildi. 

Batman, Mardin ve Habur Sınır Kapısı arasında bağlantı sağlayan ve yol güvenliğiyle konforu artırılan köprünün açılışını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yapması bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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