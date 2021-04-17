  • BIST 1.408
  • Altın 461,090
  • Dolar 8,0625
  • Euro 9,6585
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 21 °C
»

Türkiye'nin en uzun köprülerinden Hasankeyf-2 Köprüsü hizmete alındı

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde yapımı tamamlanan ve Türkiye'nin en uzun köprüleri arasında yer alan Hasankeyf-2 Köprüsü, hizmete alındı.
Türkiye'nin en uzun köprülerinden Hasankeyf-2 Köprüsü hizmete alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yatırım tutarı 439 milyon lirayı bulan, 1001 metre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun köprülerinden olan Hasankeyf-2 Köprüsü, hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile açılışını yaptığı köprü için düzenlenen törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin ile çok sayıda davetli katıldı.

'YILLIK 29 MİLYON LİRA TASARRUF ELDE EDECEĞİZ'

Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, Dicle Nehri üzerine inşa edilen Hasankeyf-2 Köprüsü'nün, 1001 metre uzunluğunda bölünmüş yol standardında, ülkenin en uzun köprüleri arasında olduğunu söyledi. Hasankeyf-2 Köprüsü ile zamandan 20 milyon lira, akaryakıttan da 9 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 29 milyon lira tasarruf elde edileceğini aktaran Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu: 

"Yaptığımız her proje çevresel sonuçları açısından da değerlendirilmektedir. Hasankeyf-2 Köprümüz ile kısalttığımız mesafeler sayesinde, atmosfere 3 bin 895 ton daha az emisyon salınımı olacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde memleketimizin dört bir yanında her gün bir başka eserimizi imar ediyor, aziz milletimizin hizmetine sunuyoruz. 19 yıl önce Türkiye’nin her yönüyle yeniden inşası için başlattığınız kutlu yürüyüş, bugün ülkemize dünya ölçeğinde tartışılmaz bir güç kazandırmıştır. Ülkemiz gösterdiği büyüme performansıyla durağanlaşan dünya ekonomileri arasında adeta kendi mucizesini hayata geçirmektedir. Yaptığımız ulaştırma yatırımlarıyla doğu-batı, kuzey-güney demeden yurdun her köşesine medeniyet götürülmüş, halkımızın hayatına bereket katılmıştır. Bugün de bir başka eserle Batman'da, kıymetli vatandaşlarımızın huzurundayız. Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat Yolu üzerine bir altın halka gibi nakşettiğimiz Hasankeyf Köprüsü’nü hizmete açıyoruz. Dicle Nehri üzerine inşa ettiğimiz Hasankeyf-2 Köprüsü, 1001 metre uzunluğunda bölünmüş yol standardında ülkemizin en uzun köprüleri arasında yerini almıştır. Üzerinde yaya yolu da bulunan köprümüzün en uzun ayak yüksekliği 90 metre, en geniş açıklığı ise 168 metredir. Köprümüzle birlikte Batman, Mardin ve Habur Sınır Kapısı arasındaki bağlantı güvenli bir şeklide sağlanacaktır. Hasankeyf Köprüsü yöre halkımızın daha tasarruflu daha ekonomik bir şekilde seyahat etmesini sağlayacaktır. Hasankeyf Köprüsü ile zamandan 20 milyon lira, akaryakıttan da 9 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 29 milyon liralık tasarruf elde edeceğiz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İbrahim Kalın'dan, 'Erkan Oğur' açıklaması17 Nisan 2021 Cumartesi 16:21
  • Vali Yıldırım: Tekirdağ'da hastanelerde yatak sıkıntısı yok17 Nisan 2021 Cumartesi 15:24
  • Türkiye'nin en uzun köprülerinden Hasankeyf-2 Köprüsü hizmete alındı17 Nisan 2021 Cumartesi 14:27
  • Bakan Soylu: İstanbul özelinde ciddi bir deprem hazırlığı içindeyiz17 Nisan 2021 Cumartesi 14:26
  • Erdoğan: Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı ülkeye daha büyük eserler kazandırarak verdik17 Nisan 2021 Cumartesi 13:28
  • Erdoğan'dan 'Turgut Özal' mesajı!17 Nisan 2021 Cumartesi 10:25
  • Türkiye genelinde operasyon! Eş zamanlı denetlendi17 Nisan 2021 Cumartesi 10:22
  • Myanmar'da darbe karşıtlarının kurduğu 'sivil hükümet'i bazı ülkelerin tanıyacağı öne sürüldü17 Nisan 2021 Cumartesi 09:55
  • İsrail ordusundan Gazze'ye hava saldırısı17 Nisan 2021 Cumartesi 09:53
  • Türkiye'nin en uzun köprülerinden Hasankeyf-2 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılıyor17 Nisan 2021 Cumartesi 09:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti