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Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta su seviyesi azaldı

Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın Sivas kent merkezinden geçen kesiminde yeterince yağışın olmaması ve kuraklık nedeniyle su seviyesi gözle görülür düzeyde düştü. 
Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta su seviyesi azaldı

İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup; Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum ve Samsun illerinden geçerek Karadeniz'e dökülen 1355 kilometrelik mesafesi ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta kuraklık nedeniyle debisinde gözle görülür şekilde düşüş yaşanıyor. Kızılırmak üzerinde kurulu olan ve kent merkezinin Karşıyaka ve Esenyurt mahalleleri ile bağlantısını sağlayan tarihi Kesik Köprü civarında suyun azalması nedeniyle nehir yatağında adacıklar oluştu. Son yıllarda yağmur ve kar yağışının azalması ve çiftçilerin tarım arazilerini düzensiz sulamaları nedeniyle debide düşüş yaşandığı belirtiliyor. Bugünlerde suyu iyice çekilen Kızılırmak dron ile havadan görüntülendi.

'SU SEVİYELERİ ÇOK DÜŞTÜ'

Kızılırmak kenarında yürüyüş yapan Hacı Halil Yazıcılar, "Kızılırmak'ın insanlar gibi eski coşkunluğu gitti. Yağış yok, su seviyeleri çok düştü. Biz çocukken Kızılırmak coştuğu zaman gelir ahırlardaki hayvanlarımızı dahi alır götürürdü. O günlerden bu günlere geldik. İnşallah sonu iyi olur. Biz şu an kasım ayındayız. Eskiden biz evimizin önünde araçlarımızı kardan bulamıyorduk. Şu an ise dağlarımızda ovalarımızda kar yok. Biz de hasret kaldık. Yaklaşık 10 yıldır bu Kızılırmak'ın suyu azalıyor" dedi.

Nehirde balık tutan Şaban Cici ise, "Bu sene suda daha çok azalma var. Her sene daha da azalıyor. Biz de arada sırada gelip balık tutuyoruz. Yağmur ve kar yağmıyor. Bu nedenle suda azalma olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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