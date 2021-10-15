  • BIST 1.409,560
  • Altın 525,00
  • Dolar 9,1900
  • Euro 10,6400
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 16 °C
»

Türkiye'nin en uzun soluklu kazısı Perge'nin 75'inci yılı kutlandı

ANTALYA’nın önemli antik kentlerinden biri olan Perge’deki kazı çalışmalarının 75'inci yılına girmesi; ören yerinde yapılan törenle kutlandı.
Türkiye'nin en uzun soluklu kazısı Perge'nin 75'inci yılı kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uzun soluklu Klasik Arkeoloji Kazısı olan Perge' 75’inci yılına girdi. 75'inci yıldönümü nedeniyle Perge Ören Yeri Güney Hamam Palaistrası’nda bir kutlama töreni düzenlendi. Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi, Perge Kazı Başkanı Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşların katıldığı törende Perge’nin kazı tarihi ele alındı.

'PERGE KAZISI BİR EKOL'

Perge Kazı Başkanı Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe, kazının uzun sürmesinin bir başarı olduğunu söyledi. Perge kazısının bir ekol olduğunu da ifade eden Prof. Dr. Kepçe, “İyi işler ve başarılar insanların iyi anlaşması ve başarıları üzerinde yükselir. Hocalarımızın geçtiği yoldan geçiyoruz ve ileri bakıyoruz” dedi.

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Perge’nin 75’inci yılını kutlamaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu söyledi. Antalya içinde ulaşımın kolay olduğu ve en iyi tanıtımının yapılacağı antik kent olması nedeniyle Perge’nin önemli bir yer olduğunu söyleyen Gül Ege, Perge’nin ışıklandırılınca daha bir güzel olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından tören, Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının müzik dinletisiyle sona erdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Minibüs ve kamyonet ile çarpışan otomobil alev topuna döndü: 2 yaralı14 Ekim 2021 Perşembe 23:37
  • Fındık ve kestane çuvalları ile canlarını tehlikeye attılar14 Ekim 2021 Perşembe 22:39
  • Nişantaşı'nda yangın paniği14 Ekim 2021 Perşembe 21:42
  • Elazığ'da 15'inci 'Orcik Festivali ve Bağbozumu Şenlikleri'14 Ekim 2021 Perşembe 21:41
  • Uluslararası Cam Bienali 6'ncı kez kapılarını açtı14 Ekim 2021 Perşembe 20:43
  • Meteorolojiden İzmir için 'yağış' uyarısı14 Ekim 2021 Perşembe 19:44
  • İki gündür aranan çiftçinin cansız bedenine ulaşıldı14 Ekim 2021 Perşembe 17:49
  • Gölcük'te sahil denizanasıyla kaplandı14 Ekim 2021 Perşembe 17:49
  • Çaycı Hüseyin'in baba acısı14 Ekim 2021 Perşembe 17:48
  • Manisa'da 19 ortaokul öğrencisinde gıda zehirlemesi şüphesi14 Ekim 2021 Perşembe 16:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti