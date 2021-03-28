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Türkiye'nin galibiyeti Norveç basınında

Norveç basını, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye'nin deplasmanda Norveç'i 3-0 yendiği karşılaşmaya geniş yer ayırdı.
Türkiye'nin galibiyeti Norveç basınında

Norveç'in önde gelen gazetesi VG, "Bundan daha kara gece olamaz" başlığıyla paylaştığı haberde, Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken'nin gruptaki ilk ciddi sınavını geçemediğini ve bu skorun "kabusun başlangıcı" olduğunu ifade etti.

Haberde, Norveçli futbolcuların son dönemde parlayan yıldızını Türkiye'nin söndürdüğü kaydedilirken, yıldız oyuncu Erling Haaland'ın maçtaki performansıyla geçerli not alamadığı vurgulandı.

Aftenposten gazetesi, "Türkiye karşısında hayal kırıklığı" manşetini atarak, ay-yıldızlı ekibin kontrataklarla Norveç defansını "paramparça ettiğini" yazdı.

Devlet televizyonu NRK ise "Norveç'e gerçek bir ders" başlığını kullandığı haberde, Haaland'ın agresif Türk savunması arasında çok zorlandığına dikkati çekti.

Haberde, maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan teknik direktör Solbakken'in, "Gerçek bir ders aldık. Takımım çok sert değildi, zihinsel olarak konsantre eksikliği yaşadık ve kolay goller yedik. Bundan sonra milli maçlara zihinsel olarak daha iyi hazırlanmaya çalışacağız." sözlerine yer verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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