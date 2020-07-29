Türkiye'nin geçiş güzergahında bayramda 870 ekip görev alacak

Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Günlük ortalama 174 ekip 635 personel her gün 24 saat esasına göre yollarımızda olacak sokaklarda, caddelerimizde olacak" dedi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Kurban Bayramı süresince Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolu ve il genelinde 870 ekibin görev yapacağını bildirdi.

Ahmet Ümit, valilik toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, arife günü ve Kurban Bayramı süresince alınan tedbirler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladığını dile getiren Ümit, böyle bir güne ulaşırken toplumda ciddi bir hareketlilik yaşandığını belirtti.

Özellikle ulaştırma açısından insanların kendi memleketleri, ebeveynleri ve yakınlarını ziyaret için yola çıktığını ifade eden Ümit, "Bu da yoğunluğa yol açıyor, ekstra tedbirler gerektiriyor. Bu anlamda biz de valilik olarak bu seneki Kurban Bayramı'na yönelik bütün tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bayramlarını geçirebilmeleri için 30 Temmuz-4 Ağustos arasında 5 gün süreyle ilave tedbirler almak suretiyle inşallah bu bayramı da hep birlikte huzur içerisinde idrak edeceğiz." dedi.

Vali Ümit, güvenlik, asayiş ve trafik tedbirlerine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, trafik yönünden oto yollar, devlet kara yollarında Bolu Dağı Tüneli girişi, çıkışı ve çevresinde hız, emniyet kemeri, sigara, cep telefonu, hatalı sollama, uykusuzluk ve yorgun araç kullanımı gibi huzuru kaçırabilecek eylemler ve uygulamalara yönelik gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

Kurban Bayramı'nda görev yapacak güvenlik personel sayılarına da değinen Ümit, şunları söyledi:

"Emniyet Müdürlüğümüz asayiş yönünden 231 ekiple 880, trafik yönünden 325 ekiple 575 personel olmak üzere toplamda 556 ekip 1455 personel ile 5 gün boyunca milletimizin emrinde olacaklar. Yine Jandarma Komutanlığımız marifetiyle de asayiş yönünden 230 ekibimiz 690 personelimiz, trafik yönünden 84 ekibimiz 168 personelimiz toplamda 314 ekip 858 personel görev yapacak. Bayram süresince arifeyi de katarsak 5 gün boyunca 870 ekip toplamda 2 bin 313 personelimiz huzur ve güvenliği sağlamak için gayret edecekler. Bizler de onları 24 saat esasına göre denetleyeceğiz."

Ümit, vatandaşların huzur içerisinde bayram yapabilmeleri için özellikle ulaşımda gidiş gelişlerin çok sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi için gayret edileceğini dile getirerek, "Günlük ortalama 174 ekip 635 personel her gün 24 saat esasına göre yollarımızda olacak sokaklarda, caddelerimizde olacak. Ayriyeten ilimiz merkezinde ve Gerede'de mevcut olan EDS'ler yöntemiyle hem hız yönünden hem de kırmızı ışık yönünden sürücüler kontrol altında olacak." şeklinde konuştu.