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Türkiye'nin giyim ihracatına Aksaray'dan 60 milyon dolarlık katkı

Aksaray'daki giyim fabrikasında yılda üretilen 7,5 milyon kot pantolon, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye gönderiliyor.
Türkiye'nin giyim ihracatına Aksaray'dan 60 milyon dolarlık katkı

Aksaray'da faaliyet gösteren bir giyim fabrikasında üretilen kot pantolonlar, dünyanın birçok ülkesinde tercih ediliyor.

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde 2013 yılından bu yana 30 bini kapalı 60 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren Eroğlu Holding bünyesindeki fabrikada, yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlanıyor.

Fabrikaya gelen kumaşlar, dünya çapında bilinen markaların kot pantolonlarına dönüşüyor.

Fabrika Müdürü Meral Gökçe, AA muhabirine, toplumun her kesimi tarafından beğenilerek giyilen kot pantolonları ürettiklerini söyledi.

Fabrika olarak dünyanın önde gelen konfeksiyon ihracatçılarından biri olduklarını anlatan Gökçe, "Holding bünyesinde üretim yapan 3 fabrikadan biri de Aksaray'da. Yatırım temelleri 2004 yılında atılan fabrikamız, 2013 yılında günlük 30 bin pantolon üreten 2 bin çalışanımızla faaliyete girdi. Burada tüm dünya markalarına hizmet vermekle birlikte, kendi 2 markamızın da üretimini gerçekleştiriyoruz. Çalışanlarımızın yüzde 50'si kadın personelden oluşuyor." diye konuştu.

Gökçe, şehirleri geliştiren, kalkındıran ve ekonomisini canlı tutanların iş insanları olduğunu ifade etti.

Bunun en güzel örneklerinden birinin de bu fabrika olduğunu dile getiren Gökçe, fabrikadan yıllık 60 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Holding bünyesindeki 3 fabrikamızın yıllık 200 milyon dolar ihracatı var"
İşverenin Aksaraylı olduğunu ve hemşehrileri için burada bir tesis kurduğunu vurgulayan Gökçe, şunları kaydetti:

"Ürünlerimizin siparişi geldikten sonra kumaşlarımız depoya iner. Renk çalışmasının ardından kesim, dikim, yıkama, kalite kontrol ve paket proseslerinin ardından sevke hazır hale gelir. Sadece bu fabrikanın üretimi yılda 7,5 milyon kot pantolon. Bu anlamda Türkiye ekonomisine büyük katkı sunuyoruz. Almanya, Hollanda, İspanya, İngiltere gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyada pek çok ülkeye ihracat yapıyoruz. Holding bünyesindeki 3 fabrikamızın yıllık 200 milyon dolar ihracatı var. Dünya markalarını üreten personellerimiz bunun gururunu yaşıyor."

Gökçe, tüm dünyanın ve Türkiye'nin salgın süreciyle uğraştığı dönemde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak üretime devam ettiklerini aktardı.

Bu dönemde fabrikanın bir bölümünde maske de üreterek Türkiye'ye destek verdiklerini anlatan Gökçe, "Yaklaşık 5 ay gibi bir süreç maske ürettik. Her iş yeri personel daraltmaya giderken bu noktada işçilerimize sahip çıktık. İstihdamı biraz daha artırarak yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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