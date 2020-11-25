  • BIST 1.339
  • Altın 463,399
  • Dolar 7,9539
  • Euro 9,4724
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 4 °C
»

Türkiye'nin 'güneşi' yeni yatırımlarla daha fazla parlıyor

Türkiye'de güneş enerjisi kurulu gücü yılın 10 aylık döneminde 446 yeni santralin devreye alınmasıyla 6 bin 454 megavat seviyesine ulaşırken, güneşin toplam kapasite içindeki payı yüzde 6,9'a yükseldi.
Türkiye'nin 'güneşi' yeni yatırımlarla daha fazla parlıyor

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, Türkiye'de ocak-ekim döneminde 446 yeni güneş enerjisi santrali (GES) devreye alındı. Böylece güneş enerjisi kurulu gücü 6 bin 454 megavat seviyesine ulaşırken, güneşin toplam kapasite içindeki payı yüzde 6,9'a yükseldi. 

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Başkanı Halil Demirdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güneş enerjisinde dünyada ilk 10, Avrupa'da da ilk 5'te olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl Türkiye'de yeni güneş enerjisi yatırımlarının bir kısmının ertelendiğini belirten Demirdağ, en az 1500 megavat kapasiteye sahip güneş enerjisi santrali kurulabilecekken, 2020'nin 700-800 megavat kurulumla tamamlanacağını dile getirdi.

Demirdağ, ertelenmiş yatırımların 2021'de yeniden gündeme gelmesini beklediklerini, bunun önünü açacak en önemli faktörün finansman kolaylıkları olacağını vurgulayarak, güneş enerjisinin bankacılık sektörü için en güvenilir yatırımlardan biri olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği'nin hayata geçirdiği "Green Deal" girişiminin de bu sürece katkı sağlayacağını belirten Demirdağ, "İhracatçılar artık yurt dışına sevkiyat yaparken AB'nin başlattığı 'Green Deal' ile sınırda malın karbon karnesine bakılacak. Karbon karnesi kötü olan ürünlere daha yüksek vergi verilecek. Dolayısıyla sanayicimizin birçoğu doğal olarak bunu yapmak zorunda kalacak." diye konuştu.

"Türkiye artık güneş enerjisinde ilk sıralara oynamalı"
Demirdağ, Türkiye'nin güneş enerjisinde artık ilk sıralara oynaması gerektiğini dile getirerek, "Toplam kapasitenin en az 10 bin megavat daha eklenerek 2023'te 16 bin megavat seviyelerinde olmasını arzu ediyoruz." dedi.

"Kurulan her 1000 megavat güneş santrali yılda 110 milyon dolar doğal gaz ithalatını engelliyor. 10 bin megavat kurduğumuzda yılda 1,1 milyar dolar cebimizde kalacak." ifadelerini kullanan Demirdağ, şunları kaydetti:

"Bu santralleri artırmanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Dünya artık güneşten elektriği neredeyse bedava üretecek teknolojiyi de bulmuş. Artık bu ülkemizin emrinde. Bunu daha iyi kullanıp 2023 hedeflerini büyütmemiz lazım. Eski hedefler pahalı maliyetlerden korkularak çizilmiş hedefler diye bakıyorum ben onlara. Bugünkü maliyetlerle bence güneşe bir hedef verilmemeli, hedef yapılabildiği kadar çok yapılması üzerine olmalı. Kanun ve yönetmeliklerin, düzenlemelerin de bu şekilde değiştirilmesi gerektiğine inanıyorum."

"Bir santralin yüzde 80'ini yerli olarak üretebiliyoruz"
Demirdağ, güneşin enerjide en kolay yerlileşen alt sektör olduğuna işaret ederek, güneşin büyümesiyle beraber sadece 5 yılda Türkiye'de güneş için özel bir kablo üretilmeye başladığını, trafosunun üretildiğini, güneşi takip eden sistemlerin yerli üretiminin başladığını, sektör olarak şu anda 100 liraya kurulan bir santralin yüzde 80'ini yerli olarak üretebildiklerini söyledi.

Türkiye'nin şu anda yurt dışında güneş enerjisi santrallerinin mühendislik ve müteahhitliğini yaptığını belirten Demirdağ, "Türkiye yapı müteahhitliği konusunda dünyada üç ülkeden biri ama enerji müteahhitliğinde acaba ilk üçte mi? Biz güneş konusunda neden dünyadaki ilk üç ülkeden biri olmayalım diyoruz. Bunu yapabilecek kabiliyetimiz, yetişmiş personelimiz var." dedi.

Halil Demirdağ, güneş enerjisi sektörünün istihdam dostu bir sektör olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TARSİM tarafından 2021'de teminat altına alınacak riskler belirlendi25 Kasım 2020 Çarşamba 10:32
  • Borsa güne yükselişle başladı25 Kasım 2020 Çarşamba 10:32
  • Dolar 8 TL seviyesinde25 Kasım 2020 Çarşamba 09:37
  • Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor25 Kasım 2020 Çarşamba 09:36
  • Küresel piyasalar pozitif seyrediyor25 Kasım 2020 Çarşamba 09:16
  • Çay tüketimi salgın sürecinde arttı24 Kasım 2020 Salı 15:23
  • Türkiye'nin kivileri Yalova'da depolanıyor24 Kasım 2020 Salı 15:23
  • Hazine 5,6 milyar lira borçlandı24 Kasım 2020 Salı 15:22
  • Denizli'de çöpten üretilen enerjiyle 25 bin hane aydınlatılacak24 Kasım 2020 Salı 14:11
  • TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Enflasyonla mücadelede Merkez Bankası'nın adımı olumlu bir gelişme24 Kasım 2020 Salı 13:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti