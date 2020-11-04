  • BIST 1.151
  • Altın 518,117
  • Dolar 8,4759
  • Euro 9,8644
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 7 °C
»

Türkiye'nin halı ihracatı 2 milyar doları aştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, 10 ayda 2 milyar 57 milyon 553 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiğini belirtti.
Türkiye'nin halı ihracatı 2 milyar doları aştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu üyeleriyle dijital ortamda gündemi değerlendiren Kaplan, halı ihracatının tüm olumsuzluklara rağmen emin adımlarla hedefine ilerlediğini kaydetti.

Kaplan, yılın 10 ayında 174 ülkeye 2 milyar 57 milyon 553 bin dolarlık halı satıldığını vurguladı.

Pandemi nedeniyle hemen hemen her sektör gibi halıcılığın da olumsuz etkilendiğini aktaran Kaplan ancak kısa zamanda kayıpları telafi edebildiklerini ve yıl sonu hedeflerine doğru ilerlediklerini anlattı.

Kaplan, son dönemlerde Sudi Arabistan'da sıkıntılar yaşadıklarını ifade ederek şöyle devam etti:

"Bizler geçmiş yıllarda olduğu gibi birkaç pazara yönelik çalışmıyoruz. Türk halıcılarının pazarları dünya pazarlarıdır. Dünyanın bütün ülkeleriyle neredeyse ihracat ilişkilerimiz var. Elbette mevcut pazarlarımızı korumak, geliştirmek ve bu pazarlardaki varlığımızı sürdürmek zorundayız. Ancak siyasi kararlarla Türk mallarına yönelik sürdürülen karalama kampanyalarını yakından izliyor, bizler de alternatif giriş yolları ve pazarlar arıyoruz. Bu sıkıntıların önümüzdeki süreçte son bulacağına inanıyoruz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD 46'ncı başkanını seçiyor: İşte son durum04 Kasım 2020 Çarşamba 09:25
  • 'Olası Marmara depreminde, tsunamide dalgalar 200 metre içeri girebilir'04 Kasım 2020 Çarşamba 09:24
  • Uludağ'da, mantar toplamaya giden yaşlı kadından haber alınamıyor04 Kasım 2020 Çarşamba 09:22
  • İzmir'de polis ve bekçi, boşaltılan binaların çevresinde nöbet tutmaya başladı04 Kasım 2020 Çarşamba 09:22
  • Eski sevgili, kuaför Rus kadına dehşeti yaşattı04 Kasım 2020 Çarşamba 09:21
  • Diş hekimi Zarife Doğan'dan acı haber geldi04 Kasım 2020 Çarşamba 09:20
  • Aydın’da 4.0 büyüklüğünde deprem04 Kasım 2020 Çarşamba 09:19
  • Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 14 uzman yardımcısı alacak04 Kasım 2020 Çarşamba 09:03
  • İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi04 Kasım 2020 Çarşamba 09:02
  • İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarının bu gece bitirilmesi planlanıyor04 Kasım 2020 Çarşamba 09:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti