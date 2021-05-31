  • BIST 1.423
  • Altın 521,089
  • Dolar 8,5031
  • Euro 10,3644
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 21 °C
»

Türkiye'nin ham çelik üretimi nisanda 3,3 milyon tona ulaştı

Türkiye'nin ham çelik üretimi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,6 artışla 3,3 milyon tona yükseldi.Zeynep Canlı |
Türkiye'nin ham çelik üretimi nisanda 3,3 milyon tona ulaştı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), nisan ayına ilişkin üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,6 artarak 3,3 milyon ton, ocak-nisan döneminde ise yüzde 16,9 yükselerek 13,1 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul çelik tüketimi ise nisanda yıllık bazda yüzde 111,5 artışla 3 milyon ton, yılın ilk 4 aylık döneminde yüzde 30,8 yükselişle 12 milyon ton oldu.

Nisan ayında üretim ve tüketimde gözlenen yüksek oranlı artışlar, geçen yılın nisan ayındaki yüksek oranlı düşüşlerin yol açtığı baz etkisinden kaynaklandı.

Dış ticaret verileri
Çelik ürünleri ihracatı, nisanda miktar yönünden yüzde 35,4 artışla 1,6 milyon ton, değer yönünden yüzde 91,4 yükselişle 1,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

İhracat, ocak-nisan döneminde, 2020 yılının aynı dönemine kıyasla, miktar itibarıyla yüzde 10,1 artışla 5,8 milyon ton, değer itibarıyla yüzde 43,3 yükselişle 3,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İthalat ise nisan ayında, geçen yılın aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 200,8 artarak 1,6 milyon ton, değer itibarıyla yüzde 234,6 yükselerek 1,3 milyar dolar seviyesine çıktı.

İthalat, ocak-nisan döneminde ise 2020 yılının aynı dönemine kıyasla, miktar itibarıyla yüzde 40,5 artışla 5,5 milyon ton, değer itibarıyla yüzde 73 yükselişle 4,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın ilk 4 ayında yüzde 112 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 92,9 seviyesine geriledi.

Ağırlık iç piyasaya verildi
Açıklamada yer alan değerlendirmeye göre, 2020'nin nisan ve mayıs ayları, salgının etkilerinin en fazla hissedildiği dönem olurken, ham çelik üretimi aylık ortalama yüzde 26 azaldı.

Üretim nisanda yüzde 46,6 artarken, ihracattaki artışın yüzde 35,4 seviyesinde kalması, ağırlığın iç piyasaya verildiğini gösterdi. Ancak, salgın dönemindeki ertelenmiş ihtiyaçlar sebebiyle, geçen yıl nisanda tüketimin yüzde 43,9 gerilemesi, son 3 yıldır baskı altında bulunan talebin serbest kalması ve fiyatlardaki belirsizliğin etkisiyle stok artış eğilimlerinin hız kazanması sonrasında, tüketimdeki artışın yüzde 111,5 seviyesine ulaşması, bazı ürünlerde sıkıntıyla karşılaşılmasına yol açtı ve bu durum ithalatta olağanüstü artışa sebep oldu.

Benzer durumun, kısmen yumuşayarak, mayısta da devam etmesi ve hazirandan itibaren piyasalarda makul dengelerin oluşacağı bir sürece girilmesi bekleniyor.

Söz konusu dengelerin daha hızlı oluşturulmasını teminen, çelik sektörünün kapasite artırımına yönelik çalışmaların önündeki bürokratik engellerin kaldırılması ve sektörün tekrar net ihracatçı pozisyonuna geçmesini mümkün kılacak tedbirlerin alınması önem taşıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trafiğe 4 ayda 426 bin 96 aracın kaydı yapıldı31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:26
  • Türkiye ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü31 Mayıs 2021 Pazartesi 10:04
  • Küresel piyasalar, yeni haftada yoğun veri gündemine odaklandı31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:10
  • TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Kuraklıktan etkilenen il sayısı 41’e çıktı30 Mayıs 2021 Pazar 15:38
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: İş'te Anne Projesi'nden 52 bine yakın anne faydalandı30 Mayıs 2021 Pazar 15:37
  • Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak30 Mayıs 2021 Pazar 14:08
  • Sanayi kenti Kocaeli'de günde 1521 araç üretildi30 Mayıs 2021 Pazar 13:07
  • Salgın döneminde ilgi artınca sanayideki firmalar karavan üretimine yöneldi30 Mayıs 2021 Pazar 13:07
  • Nükleer enerji iklim değişikliğiyle mücadelede ve istihdamda kilit rol oynuyor30 Mayıs 2021 Pazar 13:06
  • Mükellefler süresi dolacak pek çok vergi için 31 Mayıs hareketliliği yaşıyor30 Mayıs 2021 Pazar 13:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti