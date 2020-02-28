Türkiye’nin Havalimanları

Türkiye’de kaç tane havaalanı var? Hangi illerde havaalanı var? Türkiye’deki havaalanlarının isimleri, Askeri havaalanı nerelerde var? Askeri havaalanları isimleri neler? Türkiye'de yapılması planlanan Havaalanları nerede? Türkiye'de yapılması planlanan Havaalanları listesi, Türkiye’deki havaalanları listesi, Askeri havaalanları listesi…
Türkiye’de kaç tane havaalanı var? Hangi illerde havaalanı var? Türkiye’deki havaalanları listesi...
1. Adana - Şakirpaşa Havalimanı (Sivil)
2. Ankara - Ankara Esenboğa Havalimanı (Sivil)
3. Antalya - Antalya Havalimanı (Sivil)
4. Antalya - Gazipaşa Havalimanı (Sivil)
5. Balıkesir - Balıkesir Koca Seyit Havalimanı (Sivil)
6. Bursa - Bursa Yenişehir Havalimanı (Sivil/Askerî)
7. Çanakkale - Çanakkale Havalimanı (Sivil/Askerî)
8. Denizli - Denizli Çardak Havalimanı (Sivil/Askerî)
9. Diyarbakır - Diyarbakır Havalimanı (Sivil/Askerî)
10. Elazığ - Elazığ Havalimanı (Sivil/Askerî)
11. Erzurum - Erzurum Havalimanı (Sivil/Askerî)
12. Eskişehir - Hasan Polatkan Havalimanı (Sivil)
13. Gaziantep - Gaziantep Havalimanı (Sivil)
14. Hatay - Hatay Havalimanı (Sivil)
15. Isparta - Isparta Süleyman Demirel Havalimanı (Sivil)
16. İstanbul - Atatürk Havalimanı (Sivil)
17. İstanbul - İstanbul Havalimanı (Sivil)
18. İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (Sivil)
19. İzmir - Adnan Menderes Havalimanı (Sivil)
20. Kars - Kars Harakani Havalimanı (Sivil)
21. Kayseri - Erkilet Havalimanı (Sivil/Askerî)
22. Kocaeli - Cengiz Topel Havalimanı (Sivil/Askerî)
23. Konya - Konya Havalimanı (Sivil/Askerî)
24. Kütahya - Zafer Havalimanı (Sivil)
25. Malatya - Malatya Havalimanı (Sivil/Askerî)
26. Muğla - Dalaman Havalimanı (Sivil/Askerî)
27. Muğla - Milas-Bodrum Havalimanı (Sivil)
28. Nevşehir - Nevşehir Kapadokya Havalimanı (Sivil)
29. Ordu/Giresun - Ordu/Giresun Havalimanı (Sivil)
30. Samsun - Samsun Çarşamba Havalimanı (Sivil)
31. Sinop - Sinop Havalimanı (Sivil)
32. Sivas - Sivas Nuri Demirağ Havalimanı (Sivil)
33. Şanlıurfa - Şanlıurfa GAP Havalimanı (Sivil)
34. Tekirdağ - Tekirdağ Çorlu Havalimanı (Sivil/Askerî)
35. Trabzon - Trabzon Havalimanı (Sivil)
36. Uşak - Uşak Havalimanı (Sivil/Askerî)
37. Van - Van Ferit Melen Havalimanı (Sivil)
38. Zonguldak - Zonguldak Havalimanı (Sivil)
Askeri havaalanı nerelerde var? Askeri havaalanları isimleri neler? Askeri havaalanları listesi…
1. Adana - İncirlik Hava Üssü (Askerî)
2. Afyonkarahisar - Afyon Havalimanı (Askerî)
3. Ankara - Güvercinlik Havalimanı (Askerî)
4. Ankara - Mürted Hava Üssü (Askerî)
5. Ankara - Etimesgut Havalimanı (Askerî)
6. Balıkesir - Bandırma Havalimanı (Askerî)
7. Edirne - Keşan Hava Üssü (Askerî)
8. Eskişehir - Eskişehir Hava Üssü (Askerî)
9. Eskişehir - Sivrihisar Hava Üssü (Askerî)
10. İstanbul - Samandıra Hava Üssü (Askerî)
11. İzmir - Çiğli Hava Üssü (Askerî)
12. İzmir - Gaziemir Hava Üssü (Askerî)
13. İzmir - Kaklıç Hava Üssü (Askerî)
14. Kütahya - Kütahya Hava Üssü (Askerî)
15. Malatya - Malatya Tulga Havalimanı (Askerî)
16. Manisa - Akhisar Hava Üssü (Askerî)
17. Muğla - Imsık Havalimanı (Askerî)
18. Yalova - Yalova Hava Üssü (Askerî)
Türkiye'de yapılması planlanan Havalimanları nerede? Türkiye'de yapılması planlanan Havalimanları listesi...
Ülkemizde 38 sivil havalimanı faaliyette ve bazı iller de yapılması planlanan havalimanlarıda bulunmakta...
Planlanan Havalimanları
1. Antalya - Kaş-Demre Batı Antalya Havalimanı (Sivil)
2. Edirne - Edirne-Kırklareli Havalimanı (Sivil)
3. Gümüşhane - Gümüşhane Havalimanı (Sivil)
4. İzmir - Ekrem Pakdemirli Havalimanı (Sivil)
5. Karaman - Karaman Havalimanı (Sivil)
6. Mersin - Çukurova Bölgesel Havalimanı (Sivil)
7. Niğde - Ömer Halisdemir Havalimanı (Sivil)
8. Rize - Rize-Artvin Havalimanı (Sivil)
9. Yozgat - Yozgat Havalimanı (Sivil)
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