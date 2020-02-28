  • BIST 107.418
  • Altın 318,857
  • Dolar 6,2243
  • Euro 6,9251
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 13 °C
»

Türkiye’nin Havalimanları

Ülkemizde faaliyette olan 38 sivil havalimanı bulunmaktadır. Bunların 13'ü aynı zamanda askerî amaçla kullanılmaktadır. Ülkede ayrıca yalnızca askerî amaçla kullanılan 18 havalimanı var.
Türkiye’nin Havalimanları

Türkiye’de kaç tane havaalanı var? Hangi illerde havaalanı var? Türkiye’deki havaalanlarının isimleri, Askeri havaalanı nerelerde var? Askeri havaalanları isimleri neler? Türkiye'de yapılması planlanan Havaalanları nerede? Türkiye'de yapılması planlanan Havaalanları listesi, Türkiye’deki havaalanları listesi, Askeri havaalanları listesi…

Türkiye’de kaç tane havaalanı var? Hangi illerde havaalanı var? Türkiye’deki havaalanları listesi...

1. Adana - Şakirpaşa Havalimanı (Sivil)

Yol tarifi için Tıklayın…

adana-airport.jpg

2. Ankara - Ankara Esenboğa Havalimanı (Sivil)

Yol tarifi için Tıklayın…

ankara1-airport.jpg

3. Antalya - Antalya Havalimanı (Sivil)

Yol tarifi için Tıklayın…

 

4. Antalya - Gazipaşa Havalimanı (Sivil)

Yol tarifi için Tıklayın…

 

5. Balıkesir - Balıkesir Koca Seyit Havalimanı (Sivil)

Yol tarifi için Tıklayın…

 

6. Bursa - Bursa Yenişehir Havalimanı (Sivil/Askerî)

Yol tarifi için Tıklayın…

 

7. Çanakkale - Çanakkale Havalimanı (Sivil/Askerî)

Yol tarifi için Tıklayın…

 

8. Denizli - Denizli Çardak Havalimanı (Sivil/Askerî)

Yol tarifi için Tıklayın…

 

9. Diyarbakır - Diyarbakır Havalimanı (Sivil/Askerî)

Yol tarifi için Tıklayın…

 

10. Elazığ - Elazığ Havalimanı (Sivil/Askerî)

Yol tarifi için Tıklayın…

 

11. Erzurum - Erzurum Havalimanı (Sivil/Askerî)

Yol tarifi için Tıklayın…

 

12. Eskişehir - Hasan Polatkan Havalimanı (Sivil)

Yol tarifi için Tıklayın…

 

13. Gaziantep - Gaziantep Havalimanı (Sivil)

Yol tarifi için Tıklayın…

 

14. Hatay - Hatay Havalimanı (Sivil)

Yol tarifi için Tıklayın…

 

15. Isparta - Isparta Süleyman Demirel Havalimanı (Sivil)

Yol tarifi için Tıklayın…

 

16. İstanbul - Atatürk Havalimanı (Sivil)

Yol tarifi için Tıklayın…

 

17. İstanbul - İstanbul Havalimanı (Sivil)

Yol tarifi için Tıklayın…

 

18. İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (Sivil)

Yol tarifi için Tıklayın…

 

19. İzmir - Adnan Menderes Havalimanı (Sivil)

Yol tarifi için Tıklayın…

 

20. Kars - Kars Harakani Havalimanı (Sivil)

Yol tarifi için Tıklayın…

 

21. Kayseri - Erkilet Havalimanı (Sivil/Askerî)

Yol tarifi için Tıklayın…

 

22. Kocaeli - Cengiz Topel Havalimanı (Sivil/Askerî)

Yol tarifi için Tıklayın…

 

23. Konya - Konya Havalimanı (Sivil/Askerî)

Yol tarifi için Tıklayın…

 

24. Kütahya - Zafer Havalimanı (Sivil)

Yol tarifi için Tıklayın…

 

25. Malatya - Malatya Havalimanı (Sivil/Askerî)

Yol tarifi için Tıklayın…

 

26. Muğla - Dalaman Havalimanı (Sivil/Askerî)

Yol tarifi için Tıklayın…

 

27. Muğla - Milas-Bodrum Havalimanı (Sivil)

Yol tarifi için Tıklayın…

 

28. Nevşehir - Nevşehir Kapadokya Havalimanı (Sivil)

Yol tarifi için Tıklayın…

 

29. Ordu/Giresun - Ordu/Giresun Havalimanı (Sivil)

Yol tarifi için Tıklayın…

 

30. Samsun - Samsun Çarşamba Havalimanı (Sivil)

Yol tarifi için Tıklayın…

 

31. Sinop - Sinop Havalimanı (Sivil)

Yol tarifi için Tıklayın…

 

32. Sivas - Sivas Nuri Demirağ Havalimanı (Sivil)

Yol tarifi için Tıklayın…

 

33. Şanlıurfa - Şanlıurfa GAP Havalimanı (Sivil)

Yol tarifi için Tıklayın…

 

34. Tekirdağ - Tekirdağ Çorlu Havalimanı (Sivil/Askerî)

Yol tarifi için Tıklayın…

 

35. Trabzon - Trabzon Havalimanı (Sivil)

Yol tarifi için Tıklayın…

 

36. Uşak - Uşak Havalimanı (Sivil/Askerî)

Yol tarifi için Tıklayın…

 

37. Van - Van Ferit Melen Havalimanı (Sivil)

Yol tarifi için Tıklayın…

 

38. Zonguldak - Zonguldak Havalimanı (Sivil)

Yol tarifi için Tıklayın…

 

Askeri havaalanı nerelerde var? Askeri havaalanları isimleri neler? Askeri havaalanları listesi…

1. Adana - İncirlik Hava Üssü (Askerî)    

2. Afyonkarahisar - Afyon Havalimanı (Askerî)

3. Ankara - Güvercinlik Havalimanı (Askerî)

4. Ankara - Mürted Hava Üssü (Askerî)

5. Ankara - Etimesgut Havalimanı (Askerî)

6. Balıkesir - Bandırma Havalimanı (Askerî)

7. Edirne - Keşan Hava Üssü (Askerî)

8. Eskişehir - Eskişehir Hava Üssü (Askerî)

9. Eskişehir - Sivrihisar Hava Üssü (Askerî)

10. İstanbul - Samandıra Hava Üssü (Askerî)

11. İzmir - Çiğli Hava Üssü (Askerî)

12. İzmir - Gaziemir Hava Üssü (Askerî)

13. İzmir - Kaklıç Hava Üssü (Askerî)

14. Kütahya - Kütahya Hava Üssü (Askerî)

15. Malatya - Malatya Tulga Havalimanı (Askerî)

16. Manisa - Akhisar Hava Üssü (Askerî)

17. Muğla - Imsık Havalimanı (Askerî)

18. Yalova - Yalova Hava Üssü (Askerî)

Türkiye'de yapılması planlanan Havalimanları nerede? Türkiye'de yapılması planlanan Havalimanları listesi...

Ülkemizde 38 sivil havalimanı  faaliyette ve bazı iller de yapılması planlanan havalimanlarıda bulunmakta...

Planlanan Havalimanları

1. Antalya - Kaş-Demre Batı Antalya Havalimanı (Sivil)

2. Edirne - Edirne-Kırklareli Havalimanı (Sivil)

3. Gümüşhane - Gümüşhane Havalimanı (Sivil)

4. İzmir - Ekrem Pakdemirli Havalimanı (Sivil)

5. Karaman - Karaman Havalimanı (Sivil)

6. Mersin - Çukurova Bölgesel Havalimanı (Sivil)

7. Niğde - Ömer Halisdemir Havalimanı (Sivil)

8. Rize - Rize-Artvin Havalimanı (Sivil)

9. Yozgat - Yozgat Havalimanı (Sivil)

Foto Galeri için Tıklayın...

havalani-manset.gif

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Su Kesintisi 2 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ02 Mart 2020 Pazartesi 09:09
  • Simide zam yolda02 Mart 2020 Pazartesi 05:12
  • Judacular İdlib şehitlerini andı02 Mart 2020 Pazartesi 04:12
  • Pursaklar'a şehitlik meydanı02 Mart 2020 Pazartesi 03:12
  • Sosyal Bilimlere Arıcan atandı02 Mart 2020 Pazartesi 02:12
  • Avcılar yemlemek istiyor02 Mart 2020 Pazartesi 01:12
  • ​​​​​​​Şimdi Avrupa düşünsün!02 Mart 2020 Pazartesi 00:35
  • Canı, Cananı, Bütün Varımı Alsın Da Hüdâ...02 Mart 2020 Pazartesi 00:15
  • İstanbul Malatya arası kaç km? İstanbul Malatya arası kaç saat? İstanbul'dan Malatya'ya nasıl gidilir?  01 Mart 2020 Pazar 12:44
  • Başkanlardan tepki ve başsağlığı29 Şubat 2020 Cumartesi 04:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti