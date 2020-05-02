  • BIST 101.110
  • Altın 383,399
  • Dolar 7,0385
  • Euro 7,7303
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 13 °C
»

Türkiye'nin ikinci Kovid-19 yardım paketi ABD'ye ulaştı

ABD'ye ikinci tıbbi yardım paketini taşıyan TSK'ya ait askeri nakliye uçağı, başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne indi.
Türkiye'nin ikinci Kovid-19 yardım paketi ABD'ye ulaştı

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden bir olan ABD'ye gönderdiği ikinci tıbbi yardım paketini taşıyan askeri nakliye uçağı ABD'ye ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, ABD'ye gönderilen tıbbi yardım malzemelerini taşıyan, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait C-130 tipi askeri nakliye uçağı yerel saatle 16.20'de (TSİ 23.20) başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne indi. 

Salı günü ulaşan ilk yardım paketinin ardından, Türkiye'nin ikinci yardım paketi de vaka sayısının 1 milyonu geçtiği, ölü sayısının 64 bine yaklaştığı ABD'ye teslim edildi. 

Üsse indirilen yardım kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu, Türk ve Amerikan bayraklarının yanı sıra Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler vardır. Karanlığın ardında nice güneşler vardır" sözlerinin Türkçesi ve İngilizcesi yer aldı. 

Yardım kolilerinde, bir önceki pakette olduğu gibi maske, tulum, dezenfektan, yüz koruyucu siperlik, ve koruyucu gözlükler gibi önleyici malzemelerin bulunduğu belirtildi.

Andrews Hava Üssü’ne inen uçağı Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Hava Kuvvetleri Bölgesel Direktörü Hava Pilot Tuğgeneral Matthew Isler ve Türkiye'nin Washington Silahlı Kuvvetler Ataşesi Hava Pilot Tuğgeneral Kadircan Kottaş karşıladı.

"ABD'nin gerçek dostunun kim olduğunu daha iyi anlayabileceğini düşünüyorum"
Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıç, yapılan yardımın Türkiye'nin son 17 yıldır sağlık alanında yaptığı yatırımlarla, ekonomik gücüyle ortaya koyduğu vizyonu gösterdiğini söyledi. 

Türkiye'nin bugün 50'nin üzerinde ülkeye tıbbı teçhizat ve yardım gönderecek bir konumda olduğunu belirten Kılıç, "Amerika Birleşik Devletlerine de aramızdaki müttefiklik ilişkisi çerçevesinde bir ittifak dayanışmasını sergileyebilmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu bu operasyon doğrultusunda gönderilen ikinci yardım uçağımız bugün buraya vasıl oldu." dedi. 

Amerikan makamların yardımları çok olumlu karşıladığını belirten Kılıç, "Bunun önümüzdeki dönemde Türk Amerikan ilişkilerine olumlu yansıyacağını ve Amerika Birleşik Devletlerinin de gerçek dostunun kim olduğunu bu yardımlar sayesinde, bu yardımların arkasında yatan anlayış ve vizyon sayesinde daha iyi anlayabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

TSK'ya ait nakliye uçakları daha önce de İtalya, İspanya, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek, Kosova, İngiltere ve Somali'ye yardım taşımıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AFAD: Yurtlarda karantinaya alınanlardan 35 bin 496'sı tahliye edildi02 Mayıs 2020 Cumartesi 09:43
  • Kocaeli'de karantina süresi dolan 101 kişi evlerine uğurlandı02 Mayıs 2020 Cumartesi 09:43
  • Mersin'de etkili olan dolu tarım alanlarına zarar verdi02 Mayıs 2020 Cumartesi 09:41
  • Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü02 Mayıs 2020 Cumartesi 09:40
  • Şehit MİT mensubunun ifşa edilmesi soruşturmasında yakalama kararı02 Mayıs 2020 Cumartesi 09:40
  • Hakkari hududu ile Barış Pınarı bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi02 Mayıs 2020 Cumartesi 09:34
  • Irak ve Cezayir'den getirilen 373 kişi Şanlıurfa'daki yurtta karantinaya alındı02 Mayıs 2020 Cumartesi 09:32
  • İstanbul Emniyetinde atamalar02 Mayıs 2020 Cumartesi 09:30
  • Türkiye'nin ikinci Kovid-19 yardım paketi ABD'ye ulaştı02 Mayıs 2020 Cumartesi 09:25
  • İzmir'de Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına ittiği sığınmacılar kurtarıldı02 Mayıs 2020 Cumartesi 09:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti