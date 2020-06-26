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Türkiye'nin ilk arabalı konseri gerçekleşti

Yenikapı'da 'da bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Türkiye'nin ilk arabalı konseri gerçekleşti. Düzenlenen konser serisinin ilk gecesinde Kenan Doğulu sahne aldı. Koronavirüs nedeniyle vatandaşlar konseri araçları içerisinden izledi.
Türkiye'nin ilk arabalı konseri gerçekleşti

Araçla dezenfekte edildi

Konsere 2 saat kala araçlar konser alanına alınmaya başlandı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı konserde, araçlar tek tek dezenfekte edildi. Seyircilerin ateşleri ölçüldü ve maske dağıtımı yapıldı. Araçlar sosyal mesafe kuralına uygun şekilde alandaki yerlerini aldı. Kenan Doğulu, provaya 1961 model klasik otomobiliyle geldi.

"Böyle tarihi bir konser olması farklı heyecanlar katıyor"

Konser öncesi soruları yanıtlayan Kenan Doğulu, gerçekleşecek tarihi konserle ilgili heyecanını paylaştı. Doğulu, "Tarifsiz bir heyecan var içimde. Zaten çocukluğumdan beri yaptığım şey şarkı söylemek. Aylardır onu yapamıyorum. O yüzden içimde birikmiş bir kuvvet var. Şarkı söylemeyi çok özledim. Böyle bir ortamda böyle bir zamanda böyle tarihi bir şekilde olması işin içine farklı heyecanlar katıyor. Her şeyi iyi düşündüler. Hijyen ortamını, güvenliğini, tekniğini, müziğin ayarı vs her şey iyi düşünülmüş. Bizim orkestramızda hazır. Güzel bir gece olacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ilk kez gerçekleşen arabalı konserde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Kenan Doğulu, "Seyirci olmadan daha doğrusu alkış kıyamet duymadan konser yapmak değişik bir duygu. İnteraktif konserlere alışkın olduğumuz için orası biraz zorlu olacak. Ama kendi kendimi telkin ediyorum sanki bir televizyon programında seyircisiz şarkı söylemek gibi hissediyorum. Yıllarca tecrübelerim olduğu için kendimi öyle avutacağım. Kornolarla, selektörlerle insanlar tepkilerini gösterirler diye düşünüyorum" dedi.

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