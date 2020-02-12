  • BIST 120.981
  • Altın 304,139
  • Dolar 6,0373
  • Euro 6,5839
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 11 °C
»

Türkiye'nin ilk Atatürk anıtı bakımsızlık içinde

Sarayburnu sahilinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'deki ilk anıtı, bakımsız görüntüsü nedeniyle tartışmalara sebep olmuştu. Anıt ve çevresi hala temizlenmeyi, onarılmayı bekliyor.
Türkiye'nin ilk Atatürk anıtı bakımsızlık içinde

Dönemin İstanbul Belediyesi tarafından Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'e yaptırılan, Türkiye'nin ilk anıt heykeli ve aynı zamanda Türkiye'de dikilen ilk Mustafa Kemal Atatürk anıtı olma özelliğini taşıyan anıt, 3 Ekim 1926'da  açıldı.  Yıllar içinde bakımsız kalan anıtın kirli bir görünüme sahip olması ve etrafındaki taşların da kırık dökük halde bulunması vatandaşların tepkisini çekti. Anıtın  bakımsızlığı sosyal medyada da pek çok kez gündeme geldi.

“1,5  SENE EVVEL İMZA KAMPANYASINA DESTEK VERMİŞTİM”

Heykelin bakımının yapılması için 1,5 sene önce başlatılan imza kampanyasına katıldığını söyleyen Süleyman Yalçınkaya, "Daha evvel duymuştum ilk heykel olduğunu evet. Maalesef çöplük haline getiriyorlar, ziyaret edenler yiyip içip pisliklerini bırakıyorlar, harap bir halde. Daha evvel basına yansımıştı. Tabii bakılması lazım. Hatta bir ara imza  kampanyası oldu. 1,5  sene evvel ben de imza kampanyasına destek verdim” şeklinde konuştu.

“BAKIMSIZLIĞI YILLARDAN BERİ DEVAM EDİYOR”

Sarayburnu Sahili’nde balık tutan Hüseyin Çelik de “Bilmiyordum ilk Atatürk heykelinin olduğunu. Çevre bakımından yapılırsa daha güzel olur. Bakım her zaman iyidir. Önemli bir anıt” ifadelerini kullandı. Yıllardır Sarayburnu Sahili’ne balık tutmaya geldiğini ifade eden Necdet Doğanyaka, “Bakımsızlığı yıllardan beri var. Yazın bir temizlik yaptılar, öyle kaldı yani. Bu tahmin ediyorum ki Türkiye’de ikinci, üçüncü anıt olabilir” dedi. Gökhan Yavaş ise, “Belediyenin görevi, bakım yapması lazım” şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan açıkladı: Trump ile görüşecek mi?12 Şubat 2020 Çarşamba 13:49
  • Elazığ Sivrice'de deprem12 Şubat 2020 Çarşamba 13:33
  • Çavuşoğlu: Türkiye'den bir heyet İdlib konusunu görüşmek üzere Rusya'ya gidecek12 Şubat 2020 Çarşamba 13:05
  • Erdoğan’dan net sözler: Askerlerimize en küçük zarar gelmesi halinde rejim güçlerini vuracağız12 Şubat 2020 Çarşamba 11:24
  • Adalet Bakanı Gül'den 'Kadir Şeker' açıklaması12 Şubat 2020 Çarşamba 10:51
  • İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: Yatak altlarına gizlenmiş halde bulundular12 Şubat 2020 Çarşamba 10:33
  • Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: Askerlere talimat verildi12 Şubat 2020 Çarşamba 10:30
  • Türkiye ile Almanya'dan eş zamanlı operasyon: Onlarca kişi yakalandı12 Şubat 2020 Çarşamba 10:10
  • HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu12 Şubat 2020 Çarşamba 10:07
  • Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller12 Şubat 2020 Çarşamba 09:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti