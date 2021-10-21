  • BIST 1.433,690
  • Altın 533,71
  • Dolar 9,4000
  • Euro 10,9300
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 7 °C
»

Türkiye’nin İlk Çocuk Müzesine Büyük İlgi

Yenimahalle Belediyesi’nin Ankaralı çocuklara hediyesi olan Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, minik konuklarını ağırlıyor.
Türkiye’nin İlk Çocuk Müzesine Büyük İlgi

Bugüne kadar 4-12 yaş grubu bin 975’i dezavantajlı öğrenci olmak üzere toplamda 24 bin den fazla öğrenciyi ağırlayan çocuk müzesinin son konukları ise birinci sınıf öğrencileri oldu.

cocuk-muze-2.jpg

Yenimahalle Belediyesi tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin ilk çocuk müzesi olma özelliğini elinde bulunduran Evrensel Değerler Çocuk Müzesi kendini geliştirerek yoluna devam ediyor. Çocukların okul eğitimlerini destekleyici çalışmaların yapıldığı müzeye gelen her çocuğun gülerek ayrılması için özverili çalışmalar yapılıyor. Unutulmaya yüz tutmuş sevgi, saygı, hoşgörü gibi değerlerin çocuklara anlatıldığı müzede, çocuklar yaşayarak öğreniyor.

cocuk-muze-3.jpg

Okullardan yoğun ilgi

Okul grupları tarafından rezervasyon ile gezilen müzede yaş gruplarına göre öğrenciler ayrılıp, her yaş grubuna farklı eğitim programları uygulanıyor. Gün içinde 4 seans halinde eğitimlerin verildiği müzede çocuklar 09.00, 10.45, 13.15, 15.00 saatlerinde eğitim programlarına alınıyor. Vahşi Yaşam ve Yardımseverlik, Çevre ve Saygı, Pinokyo ve Doğruluk, Veterinerlik ve Sevgi, Entomoloji ve Birlik, Arkeoloji, Atatürk alanları, Bilim Merkezi ve Planetaryum’un bulunduğu müzede çocuklar birbirinden ilginç etkinliklerle keyifli vakit geçiriyorlar. Etkinlik atölyesinde yapılan taş boyama, kumaş boyama, kukla gibi etkinliklerle de yaratıcılıklarını geliştiriyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye’nin İlk Çocuk Müzesine Büyük İlgi22 Ekim 2021 Cuma 00:06
  • Başkan Yavaş'tan Çıkrıkçılar Esnafına Ziyaret22 Ekim 2021 Cuma 00:05
  • Cansuyu Derneği’nden Benin’de organizasyon22 Ekim 2021 Cuma 00:04
  • Başkentin Yeni Tabelaları22 Ekim 2021 Cuma 00:03
  • Eski Otobüsler Elektrikliye Dönüşüyor22 Ekim 2021 Cuma 00:02
  • Angaranın Yıldızlarının Finalistleri Belli Oldu22 Ekim 2021 Cuma 00:01
  • İklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri 'hiç durmadan' artıyor21 Ekim 2021 Perşembe 10:01
  • Hurdacılar’a Destek Ziyareti 21 Ekim 2021 Perşembe 00:17
  • Pursaklar'da Kaşkar'dan Tuna'ya Konseri21 Ekim 2021 Perşembe 00:13
  • Muhtarlar Endemik Vadi’de21 Ekim 2021 Perşembe 00:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti