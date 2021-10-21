Türkiye’nin İlk Çocuk Müzesine Büyük İlgi

Yenimahalle Belediyesi’nin Ankaralı çocuklara hediyesi olan Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, minik konuklarını ağırlıyor.

Bugüne kadar 4-12 yaş grubu bin 975’i dezavantajlı öğrenci olmak üzere toplamda 24 bin den fazla öğrenciyi ağırlayan çocuk müzesinin son konukları ise birinci sınıf öğrencileri oldu.

Yenimahalle Belediyesi tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin ilk çocuk müzesi olma özelliğini elinde bulunduran Evrensel Değerler Çocuk Müzesi kendini geliştirerek yoluna devam ediyor. Çocukların okul eğitimlerini destekleyici çalışmaların yapıldığı müzeye gelen her çocuğun gülerek ayrılması için özverili çalışmalar yapılıyor. Unutulmaya yüz tutmuş sevgi, saygı, hoşgörü gibi değerlerin çocuklara anlatıldığı müzede, çocuklar yaşayarak öğreniyor.

Okullardan yoğun ilgi

Okul grupları tarafından rezervasyon ile gezilen müzede yaş gruplarına göre öğrenciler ayrılıp, her yaş grubuna farklı eğitim programları uygulanıyor. Gün içinde 4 seans halinde eğitimlerin verildiği müzede çocuklar 09.00, 10.45, 13.15, 15.00 saatlerinde eğitim programlarına alınıyor. Vahşi Yaşam ve Yardımseverlik, Çevre ve Saygı, Pinokyo ve Doğruluk, Veterinerlik ve Sevgi, Entomoloji ve Birlik, Arkeoloji, Atatürk alanları, Bilim Merkezi ve Planetaryum’un bulunduğu müzede çocuklar birbirinden ilginç etkinliklerle keyifli vakit geçiriyorlar. Etkinlik atölyesinde yapılan taş boyama, kumaş boyama, kukla gibi etkinliklerle de yaratıcılıklarını geliştiriyor.