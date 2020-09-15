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Türkiye'nin ilk Dijital Gastronomi Festivali Adana’da gerçekleştirilecek

ADANA'da bu yıl 4'üncü kez düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin, koronavirüs salgını nedeniyle kitle iletişim araçları kullanılarak dijital olarak yapılacağı bildirildi.
Türkiye'nin ilk Dijital Gastronomi Festivali Adana’da gerçekleştirilecek

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Adana Lezzet Festivali için yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar Vali Süleyman Elban'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda tüm detaylarıyla ele alındı. Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, oda başkanları ile festival yürütme kurulu üyeleri katıldı.

Vali Süleyman Elban, tüm dünyada ve Türkiye'de etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle bu sene dijital olarak gerçekleştirilmesi planlanan festivalin, Türkiye'nin ilk dijital gastronomi festivali olma özelliğine sahip olduğunu kaydetti. Vali Elban, bir marka haline gelen festival aracılığıyla Adana'nın tarihi, kültürel, gastronomik değerlerini tüm dünyaya tanıtmayı planladıklarını belirtti.

TOPLU YEMEK GÖRÜNTÜLERİMİZ OLMAYACAK

Festivalde tüm kitle iletişim araçlarının kullanılacağını ve festivalin bu yıl farklı bir boyutta olacağını vurgulayan Vali Elban, "Lezzet Festivalimiz'de sembolik olarak sahne, platform kurulacak. Programlar bu alanlarda gerçekleştirilecek. Ancak vatandaşlarımız pandemi sebebiyle bu alanlarda olamayacak. Yine şehir dışından gelen misafirlerimiz ağırlanacak. Festival sırasında, Master Chef Türkiye adlı televizyon programının bir bölümünün çekimi ilimizde gerçekleştirilecek ve ekip, ilimizi, yöresel lezzetlerimizi tanıtacak. Yine birçok ünlü şefi kentimizde ağırlayacak, birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapacağız. Ancak geçen senelerden tek farkı, bu sene maalesef alanlarda sergilenen toplu yemek görüntülerimiz olamayacak. Festivalimizin dördüncüsünü pandemi kuralları doğrultusunda olabildiğince coşkulu bir şekilde düzenleyeceğiz. Etkinliklerimizin, yerel ve ulusal medya ile sosyal medyada yaygın bir şekilde yer alacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Toplantı, festivale yönelik çalışmaların detaylı bir şekilde değerlendirilmesinin ardından görüş ve önerilerin dile getirilmesiyle sürdü.

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