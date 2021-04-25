Türkiye'nin ilk dönüştürülmüş yüzde 100 elektrikli otobüsü seri tadilata geçiyor

Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELKA A.Ş. tarafından dizel otobüsten dönüştürülerek üretilen ve AB standartlarında testleri başarıyla geçen “Türkiye'nin ilk dönüştürülmüş yüzde 100 elektrikli otobüsü” için tüm süreçler tamamlandı. Seri üretime geçiliyor.

İlk prototipini 25 Şubat’ta düzenlenen basın toplantısında kamuoyuna “Eski otobüsler hem hava kirliliği hem yakıt tüketimi açısından Ankara için son derece sakıncalıydı. Bundan sonra inşallah Ankara’nın sokaklarında elektrikli otobüsleri göreceğiz” sözleriyle tanıtan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilk etapta belediye otobüsleri ile ön seri imalat yapılacağını açıkladı.

TÜRKİYE’DE BU ALANDA YETKİ ALAN İLK ŞİRKET

1994 model eski bir dizel otobüsün dönüştürülmesi ile üretilen yüzde 100 yerli elektrikli otobüs, “Seri Tadilat Tip Onay Belgesi” aldı.

BELKA A.Ş. ürün, dönüşüm projesi ve üretim tesisi onaylanan ve Türkiye’de bu alanda ilk yetki alan şirket olurken, Başkentlilere ilk seri üretime geçileceği müjdesini Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden duyurarak verdi. Yavaş, “Türkiye’nin ilk dönüştürülmüş yüzde 100 elektrikli otobüsünü gururla sizlere tanıtmıştık. Şimdi ise ‘Seri Tadilat Tip Onay Belgesi’ aldık ve 23 eski EGO otobüsümüzü dönüştüreceğiz. Ankara’mızı çevre dostu otobüslere kavuşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

İLK ETAPTA 23 EGO OTOBÜSÜNÜN DÖNÜŞÜMÜ İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Belgenin alınma süreci devam ederken, mevcut prototip otobüste geliştirme ve güncelleme çalışmaları da tamamlandı.

BELKA yönetimi, onay belgesinin alınmasının ardından ilk etapta 23 EGO otobüsünde başlatılacak ön seri imalat için hazırlıkların devam ettiğini açıkladı.

ÇEVRECİ, EKONOMİK VE SESSİZ

BELKA tarafından sıfır elektrikli otobüs maliyetinin 3’te 1 maliyetine dönüştürülen yüzde 100 elektrikli otobüs, sadece yakıt farkı ile 3,5 yılda kendini amorti etme özelliğine sahip.

Dönüşüm işleminden sonra kullanım ömürleri 15 yıl uzayan ve yüzde 80’e yakın yakıt tasarrufu sağlayan otobüsler, sessiz ve çevreci olma özelliğinin yanı sıra gece şarjıyla birlikte 3-4 saatlik şarjla yaklaşık 300 ila 400 kilometre yol yapabiliyor.