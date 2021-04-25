  • BIST 1.345
  • Altın 480,356
  • Dolar 8,3255
  • Euro 10,0324
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 13 °C
»

Türkiye'nin ilk dönüştürülmüş yüzde 100 elektrikli otobüsü seri tadilata geçiyor

Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELKA A.Ş. tarafından dizel otobüsten dönüştürülerek üretilen ve AB standartlarında testleri başarıyla geçen “Türkiye'nin ilk dönüştürülmüş yüzde 100 elektrikli otobüsü” için tüm süreçler tamamlandı. Seri üretime geçiliyor.
Türkiye'nin ilk dönüştürülmüş yüzde 100 elektrikli otobüsü seri tadilata geçiyor

İlk prototipini 25 Şubat’ta düzenlenen basın toplantısında kamuoyuna “Eski otobüsler hem hava kirliliği hem yakıt tüketimi açısından Ankara için son derece sakıncalıydı. Bundan sonra inşallah Ankara’nın sokaklarında elektrikli otobüsleri göreceğiz” sözleriyle tanıtan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilk etapta belediye otobüsleri ile ön seri imalat yapılacağını açıkladı.

baskan-elektrikli-otobus-tweet.jpg

TÜRKİYE’DE BU ALANDA YETKİ ALAN İLK ŞİRKET
1994 model eski bir dizel otobüsün dönüştürülmesi ile üretilen yüzde 100 yerli elektrikli otobüs, “Seri Tadilat Tip Onay Belgesi” aldı.
BELKA A.Ş. ürün, dönüşüm projesi ve üretim tesisi onaylanan ve Türkiye’de bu alanda ilk yetki alan şirket olurken, Başkentlilere ilk seri üretime geçileceği müjdesini Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden duyurarak verdi. Yavaş, “Türkiye’nin ilk dönüştürülmüş yüzde 100 elektrikli otobüsünü gururla sizlere tanıtmıştık. Şimdi ise ‘Seri Tadilat Tip Onay Belgesi’ aldık ve 23 eski EGO otobüsümüzü dönüştüreceğiz. Ankara’mızı çevre dostu otobüslere kavuşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

arsiv-(1)-003.jpg

İLK ETAPTA 23 EGO OTOBÜSÜNÜN DÖNÜŞÜMÜ İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Belgenin alınma süreci devam ederken, mevcut prototip otobüste geliştirme ve güncelleme çalışmaları da tamamlandı.
BELKA yönetimi, onay belgesinin alınmasının ardından ilk etapta 23 EGO otobüsünde başlatılacak ön seri imalat için hazırlıkların devam ettiğini açıkladı.

ÇEVRECİ, EKONOMİK VE SESSİZ
BELKA tarafından sıfır elektrikli otobüs maliyetinin 3’te 1 maliyetine dönüştürülen yüzde 100 elektrikli otobüs, sadece yakıt farkı ile 3,5 yılda kendini amorti etme özelliğine sahip.
Dönüşüm işleminden sonra kullanım ömürleri 15 yıl uzayan ve yüzde 80’e yakın yakıt tasarrufu sağlayan otobüsler, sessiz ve çevreci olma özelliğinin yanı sıra gece şarjıyla birlikte 3-4 saatlik şarjla yaklaşık 300 ila 400 kilometre yol yapabiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Köprülerde bakım ve onarım çalışmaları hız kesmiyor23 Nisan 2021 Cuma 04:21
  • Ramazan’da hasta vatandaşlara moral ziyareti23 Nisan 2021 Cuma 03:23
  • Yenimahalle’de toplu sözleşme sevinci23 Nisan 2021 Cuma 02:28
  • Öğrencilere online sınav desteği23 Nisan 2021 Cuma 00:27
  • Pursaklar Karşıyaka Mahalle Konağında Sona Gelindi23 Nisan 2021 Cuma 00:26
  • Sahura kadar temizlik 23 Nisan 2021 Cuma 00:25
  • Başkan Altınok'tan semt pazarlarına ramazan denetimi23 Nisan 2021 Cuma 00:24
  • Yeni evlenecek çiftlere ücretsiz SMA testi için başvurular başladı23 Nisan 2021 Cuma 00:22
  • Çevrimiçi seminerlere devam23 Nisan 2021 Cuma 00:20
  • Bizim Yunus Mamak’ta22 Nisan 2021 Perşembe 04:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti