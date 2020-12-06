Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli fabrikasında kapasite katlanacak

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, dünyada yenilenebilir enerji yatırımlarının artacağını, sektörde üretim ve ihracat fırsatlarının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesindeki güneş paneli üretim fabrikasını ziyaret eden gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Toplam 400 milyon dolar yatırımla kurulan söz konusu fabrikadan önce Türkiye'de sadece güneş paneli montajının yapıldığını anımsatan Kalyoncu, fabrikada üretilecek panellerin ilk aşamada, 1 milyar dolar yatırımla hayata geçirilecek olan Karapınar Güneş Enerji Santralinde (GES) kullanılacağını, böylelikle santralde ekipman kullanımında yüzde 75'in üstünde yerlilik sağlanacağını anlattı.

Karapınar GES'teki güneş paneli kurulumunun devam ettiğini ve kurulu gücün üç aylık sürede 40 megavata ulaştığını dile getiren Kalyoncu, şöyle konuştu:

"Türkiye'de önümüzdeki süreçte yeni güneş enerji santrallerinin kurulması gerekecek. Dünyada yenilenebilir enerji yatırımları artacak. Sektörde üretim ve ihracat fırsatlarının değerlendirilmesi gerekiyor. Bu sebeple, güneş paneli üretiminin Ar-Ge dahil tüm aşamalarını entegre şekilde tek çatı altında toplayan ve bu özelliğiyle dünyada tek olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda 500 megavat olan üretim kapasitesini artırma kararı aldık. Gelecek yıl hazirandan itibaren hücre ve güneş paneli üretim kapasitemiz 1000 megavata çıkacak, 1400 kişiye sağladığımız istihdam rakamı da 2 bin 100 olacak. Yerli ve milli enerji atılımı açısından ülkemiz için büyük ve değerli bir projeyi hayata geçiriyoruz."

Ar-Ge merkezi ile dünyada benzersiz

Kalyoncu, fabrikanın toplam 100 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu, bunun 2 bin 500 metrekaresinde Ar-Ge merkezinin yer aldığını söyledi.

Söz konusu Ar-Ge merkezinde 100'den fazla araştırmacının çalıştığını belirten Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Ar-Ge merkezinde özellikle panel hücresi ve modüllerin verimini artırma, akıllı fabrika çalışmaları ve batarya teknolojilerinin geliştirilmesi gibi konular üzerine çalışmalar yürütülüyor. Burada üretilecek paneller yüzde 75'in üzerinde yerlilik oranına sahip. Ar-Ge çalışmalarıyla bu oranı kısa sürede yüzde 90'lara çıkartacağız. Merkez aynı zamanda 5 bin metrekare açık alan test platformuna sahip. Ayrıca merkezde, üniversite-sektör iş birliği kapsamında Hasan Kalyoncu Üniversitesi, ODTÜ Güneş Araştırmaları Merkezi ve TÜBİTAK gibi saygın kuruluşlarla ortak projeler yürütülecek."

"Karapınar GES uzaydan görülebilecek"

Kalyoncu, temiz enerji sektöründe atılan adımlarla Türkiye'nin dünyada da iyi bir konuma geldiğini belirterek, fabrikada Türkiye'de ilk kez güneş paneli üretiminin 4 aşamasının da tek çatı altında toplandığını bildirdi.

Karapınar GES'in faaliyete geçtiğinde 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacağını aktaran Kalyoncu, "Yerli ve milli enerji atılımı açısından ülkemiz için büyük ve değerli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Kısa zamanda çok büyük mesafe aldık. Karapınar GES'te kullanım ömrü 30 yıl olan 3,5 milyon panelin kurulumu tamamlandığında, santral uzaydan görülebilecek." diye konuştu.

Karapınar GES faaliyete geçtiğinde Türkiye'nin elektrik üretiminde güneş enerjisinin payının yüzde 20 artacağı tahmin ediliyor.

Hem Ankara Sanayi Bölgesi'nde üretilecek güneş panelleri hem de Karapınar GES'te üretilecek elektrikle cari açığın kapatılmasına yıllık 400 milyon dolar katkı sağlanması hedefleniyor.

Üretimin 4 aşaması tek fabrikada

Kalyon Güneş Teknolojileri fabrikasında 4 üretim aşaması bulunuyor. Birinci aşama, "ingot" aşaması olarak isimlendiriliyor. Bu aşama, güneş paneli üretiminin ilk adımı olarak tanımlanıyor. Silindirik şekilde özel bir ham madde yardımıyla "kütük" adı verilen ingot üretimi gerçekleştiriliyor. İngot üretiminde ham madde olarak kumda bulunan silisyumun işlenmesiyle elde edilen ve milyarda on saflık derecesine sahip olan polisilisyum kullanılıyor. Yaklaşık 350 kilo ağırlığında ve 4-5 metre boyundaki bir ingotun üretimi dakikada sadece 1,5 milimetre ilerlemeyle iki gün sürüyor.

İkinci aşama "wafer" aşaması. Wafer, yaklaşık 16 santimetrekare ve 180 mikron kalınlığında bir plaka olarak tanımlanıyor. Bu işlemde, önce silindir şeklindeki ingotun uçları kesiliyor. Özelliğine göre 30-75 santimetre boylarında bir kez daha kesilen ingot parçalarının yuvarlak kenarları da kareleme işlemiyle kesiliyor ve ortaya köşeli bir külçe çıkıyor. Üretilen külçeler, elmas kaplı 55 mikron kalınlığında, saniyede 15 metre hıza sahip tel testereler ile 180 mikron kalınlığında dilimleniyor.

Üçüncü aşama olan hücre aşamasında ise elde edilen wafer ileri teknoloji ürünü haline getiriliyor. Nano kalınlıkta yüzey kaplama ve değişik kimyasal prosesler kullanılıyor. Hücre fabrikasında silisyum dilimler 10'dan fazla kimyasal ve fiziksel yarı iletken üretim sürecinden geçerek, fotovoltaik güneş hücresi özelliği kazandırılıyor.

Son aşama ise panel aşaması olarak isimlendiriliyor. Üretilecek panele göre 60 ya da 72 adet hücre özel bir zemin üzerinde yine özel teknikler kullanılarak birbirlerine lehim yapılarak birleştiriliyor.