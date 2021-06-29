Anasayfa
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Arşiv
Sitene Ekle
Anasayfam Yap
BIST
1.366
Altın
497,700
Dolar
8,7252
Euro
10,3943
Ankara
26 °C
İstanbul
27 °C
İzmir
30 °C
Konya
26 °C
Alanya yılda 70 spor organizasyonuyla spor turizminde öne çıkıyor
“Çocuklar Şehri, İstanbul’da eğlenceye kaldığı yerden devam ediyor”
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Üniversite sınavları kaldırılacak mı? Bahçeli'den son dakika açıklamaları
Avrupa Acil Tıp Birliği Başkanlığı’na Türk aday
Jandarma, şehitler için 138 ton taşla Türk bayrağı yaptı
Kocaeli’de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Kupa Amerika'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Ekonomik güven endeksi haziranda yüzde 5,6 artışla 97,8'e ulaştı
Tarih ve kültür şehri Kırşehir ziyaretçilerini bekliyor
24 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda kişi aranıyor
Ekonomik güven endeksi açıklandı
Miami'de çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Türkiye'nin ilk FSRU gemisi Ertuğrul Gazi'ye ilk LNG nakli başladı
Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?
GÜNCEL
ÖZEL HABER
İLÇE HABERLERİ
SPOR
SİYASET
EĞİTİM HABERLERİ
SAĞLIK
POLİS - ADLİYE
YAŞAM
KİM KİMDİR?
DİĞER »
EKONOMİ
1
2
3
4
5
VİDEO GALERİ
»
Güncel
»
Türkiye'nin ilk FSRU gemisi Ertuğrul Gazi'ye ilk sıvı doğal gaz nakli başladı
Türkiye'nin ilk FSRU gemisi Ertuğrul Gazi'ye ilk sıvı doğal gaz nakli başladı
Türkiye'nin ilk FSRU gemisi Ertuğrul Gazi'ye ilk sıvı doğal gaz nakli başladı
29 Haziran 2021 Salı 10:11
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda aşılama
Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi sürüyor
Marmariste Orman Yangını Başladı
Teknesiyle ufukları aşan yelkenci, Türk denizlerini boydan boya geziyor
Hassas Güdüm Kiti-82 ile 500 librelik MK-82 genel maksat bombalarına akıllı ve hassas vuruş kabiliyeti kazandırıldı
Bakan Varank, darbedilen basın mensubunu ziyaret etti
Son Eklenen Videolar
Ankara'da Tarım İşçilerine Tarlada Aşı
Rusya'dan ilk turist kafilesi Antalya'ya geldi
Aydın'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Kırşehir'de jeotermal serada üretimi denenen kavunda başarılı sonuç alındı
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun hedefi sezonu şampiyon bitirmek
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Kısa vadeli kazanımlar uğruna asla enflasyon hedefimizden kopmayacağız
Kategoriler
Siyaset
ÖZEL
Spor
Güncel
Hayat
İslam
FOTO GALERİ
Gün gün koronavirüs tablosu: Toplam vaka sayıları 28 Haziran 2021
AA haftaya damga vuran fotoğraflar
Başkan Erdoğan, NATO Karargahında liderlerle bir araya geldi
Yanı başımızdaki cennet Kahramankazan
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Elektrik Kesintisi 29 Haziran 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ
Su Kesintisi 29 Haziran 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ
Ankara hava durumu 29 Haziran 2021
Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?
Künye
|
İletişim
|
Ziyaretçi Defteri
|
Sık Kullanılanlara Ekle
Tüm Hakları Saklıdır © 2012
Gazete İlk Sayfa
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel :
(312) 311 53 73
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.