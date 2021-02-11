Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan'ın hayatı film oluyor

Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanı olarak 1968 yılı yerel seçimlerinde İzmit Belediye Başkanı seçilen ve 11 Şubat 1971 tarihinde görev başında geçirdiği trafik kazasında 3 meclis üyesi ile birlikte hayatını kaybeden Leyla Atakan'ın hayatı, İzmit Belediyesi'nin girişimleriyle beyaz perdeye aktarılıyor. Atakan'ın vefatının 50’nci yıl dönümünde düzenlenen Leyla Hanım filminin lansmanına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile birlikte filmin senarist ve yönetmeni olan Mustafa Yılmaz ve oyuncular Naz Elmas, Gamze Dar, Ece Müderrisoğlu, Murat Aydın, Mehmet Çepiç ve filmin teknik kadrosu katıldı. Yapım koordinatörlüğünü Alican Taze, genel koordinatörlüğünü ise İpek Tuğçe Kozan’ın yapacağı Leyla Hanım filminde, görüntü yönetmenliğini ise Yunus Emre Karadut üstlenecek. İzmit Belediyesi’nin yapımını üstlendiği ve İzmit’in kuruluş yıl dönümü olan 28 Haziran 2021’de gösterime girmesi planlanan Leyla Hanım filminin yapımcılığını ise Zeta Yapım-Serkan Kuşari üstleniyor.

'LEYLA ATAKAN'I GELECEK NESİLLERE ANLATMAK İSTİYORUZ’

Lansman toplantısında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Böylesi önemli bir günde biz de uzun zaman önce başladığımız, Leyla Hanım'ın ve çalışma arkadaşlarının hatırasını, anılarını, yaşadıklarını, mücadelelerini, kente neler kattığını nasıl anlatabiliriz? Nasıl gelecek nesillere aktarabiliriz? Onların kentte bıraktığı izleri nasıl daha fazla yaşatabiliriz? Bu düşüncelerle başlamış olduğumuz, Leyla Atakan'ın hayatını ve çalışmalarını, çalışma arkadaşlarıyla birlikte sürdürmüş olduğu mücadeleleri anlatan bir belgesel çekimi kararı vermiştik. Bir proje çalışmasına başlamıştık. Artık o projenin biçimlendiği, artık başlangıç noktasına geldiği, güzel bir noktaya getirdiğimiz güzel bir projenin bugün tanıtımındayız. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara tanıdığı seçme ve seçilme hakkının yerel yönetimlerdeki sembolü haline gelen Leyla Atakan, hizmetleriyle ve yaptıklarıyla bugün halen bize ışık tutuyor. Kadının toplumdaki yeri, kadının liderliği anlamında ve erkek egemen siyasette kadının başarısının sembolü olan, Türkiye'de doğrudan seçimle göreve gelmiş ilk kadın belediye başkanı olması anlamında da biz kadınlar açısından, gerçekten bizim için rol model olan Leyla Atakan'ın anısı, hatıraları, mücadelesi çok uzun yıllar, gelecek kuşaklara kesinlikle aktarılması gereken bir lider kimliğe sahip. Bu sebeple bizim amacımız bunları yeni nesillere anlatmak, tanıtmak” dedi.

‘LEYLA HANIMI CANLANDIRMAK BÜYÜK BİR ONUR’

Leyla Atakan'ı senaryoyu okumadan önce bildiğini ve rol teklifi geldiğinde heyecanlandığını anlatan başrol oyuncusu Naz Elmas, "Aslında çok sevinçliyim, çünkü çok heyecanlıyım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok güzel anlattılar. Leyla Hanımı oynamak tabii ki çok büyük bir onur. Çünkü bahsedilen yıllarda kadın- erkek eşitliği tartışılırken, Leyla Hanım’ın o genç yaşında, 30'lu yaşlarında bu mücadeleyi vermesi, İzmit'i ve halkını bu kadar sevmesi, ileri görüşlülüğü, siyasi duruşu, insanlara yaklaşımı ve merhameti beni en etkileyen kısımları oldu. Zaten bir proje geldiğinde ilk istediğim şey senaryo oluyor. Ama ben Leyla Hanımı öncesinde biliyordum. Benim için gerçekten büyük bir onur oldu. Bugün, burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Fiziksel benzerlik, insan içerisinde o ruhu taşıyıp ete kemiğe büründürdüğü zaman simaen de olsa iyiden iyiye benzemeye, yaşamaya başlıyor. İnşallah güzel bir iş olacak" şeklinde konuştu.