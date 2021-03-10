Türkiye'nin ilk kimyevi gübre fabrikası 2023'te yeniden üretime geçecek

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Türkiye'nin ilk kimyevi gübre fabrikasının 2023 yılından itibaren Türk çiftçisi için yeniden üretime başlayacağını bildirdi.

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, "Çiftçilerimizin gerekli ürüne daha çabuk ve uygun koşullarla ulaşmasını sağlamak için, 2007'den beri herhangi bir üretim faaliyeti yapılmayan ve liman hizmeti veren İskenderun'daki NPK üretim tesislerini yeniden devreye geçirmek üzere projelerimizi tamamladık" dedi.

Yumaklı, AA muhabirine, GÜBRETAŞ'ın 1952 yılında rahmetli Adnan Menderes'in girişimleri sonucu Bakanlar Kurulu kararıyla kurulduğunu söyledi.

Şirketin ilk tohumunun 1954'te İskenderun Sarıseki'de atıldığını hatırlatan Yumaklı, kentin GÜBRETAŞ açısından önemli olduğunu vurguladı.

25 Nisan 1954'te dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın katıldığı törenle açılan tesislerin o dönem 100 bin ton üretim kapasitesine sahip olduğunun altını çizen Yumaklı, yıllar içinde yapılan yeni tesis yatırımlarıyla GÜBRETAŞ'ın şu anki yıllık katı gübre üretim kapasitesinin ise 985 bin tona ulaştığını belirtti.

Yumaklı, geçen süreçte Türkiye'de 2 farklı şehirde üretim tesisleri, 5 farklı lojistik merkezi, 2 liman, 8 bölge müdürlüğü, 4 laboratuvar ve Ar-Ge merkezinin kurulduğunu dile getirerek, sosyal sorumluluk projeleriyle de üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirdiklerini aktardı.

GÜBRETAŞ'ın büyük bir çınara dönüştüğüne değinen Yumaklı, "GÜBRETAŞ, çalışmalarını, Türkiye'de sektöründe lider, tüketilen gübre ve besleme ürünlerinin üçte birini sağlayan, üreten ve bunu yılın 12 ayı bütün çiftçilerimizin hizmetine sunan bir kurum olarak devam ettirmektedir." dedi.

Her zaman kazandıklarını yeni yatırımlara dönüştüren bir politikaya sahip olduklarını belirten Yumaklı, süreçte çeşitli liman genişletme projeleri ile modern depolama tesislerinin yapıldığını ifade etti.

İlk GÜBRETAŞ tohumunun atıldığı ve geliştiği yerde yeni yatırımlar için çeşitli girişimlerle planlamalar yaptıklarını vurgulayan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Çiftçilerimizin gerekli ürüne daha çabuk ve uygun koşullarla ulaşmasını sağlamak için, 2007'den beri herhangi bir üretim faaliyeti yapılmayan ve liman hizmeti veren İskenderun'daki NPK üretim tesislerini yeniden devreye geçirmek üzere projelerimizi tamamladık. 200 bin tonluk bu yeni NPK tesisi yatırımı sayesinde mevcut kompoze gübre üretim kapasitemizi yüzde 25 artırmış olacağız. Allah nasip ederse 2023 yılının ilk başlarında bu tesisi de biz Türk tarımının hizmetine sunmuş olacağız."