  • BIST 1.426
  • Altın 456,485
  • Dolar 7,5595
  • Euro 9,2192
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 2 °C
»

Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi törenle açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılacağı, Eti Maden Tesisleri'ndeki lityum karbonat üretimine tesisinin açılışı Eskişehir'de gerçekleşecek.
Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi törenle açılacak

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde kurulu Eti Maden Tesisleri'ndeki lityum karbonat üretimine tesisi açılacak.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) başta olmak üzere tüm elektrikli otomobillerin, mobil telefonların, elektrikli araçların bataryalarında ve elektrikle çalışan aletlerin pillerinde kullanılan lityum, Türkiye’de ilk defa yerli olarak bordan üretilecek.

İlk etapta yıllık 10 ton lityum üretilecek tesisin resmi açılışı, saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılacağı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in hazır bulunacağı programla gerçekleşecek.

Kapasitesinin daha sonra yıllık 600 tona ulaşması planlanan tesis, Anadolu Ajansı (AA) ekipleri tarafından görüntülendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere ve AB'den 668 milyar sterlinlik anlaşma25 Aralık 2020 Cuma 14:46
  • Tersane, tekne imal yeri ve çekek yeri kısmi işletme izin belgelerinin süresi 1 yıl uzatıldı25 Aralık 2020 Cuma 13:59
  • İstanbullu firmalar salgında 3,8 milyon ticari belge aldı25 Aralık 2020 Cuma 12:27
  • İhracat takım elbisede azaldı, eşofmanda arttı25 Aralık 2020 Cuma 12:21
  • 'Sanayi kenti'nde 777 milyon liralık yatırım 'tamamlama vizesi' aldı25 Aralık 2020 Cuma 12:20
  • Antalya 2020'de yaklaşık 3,5 milyon turist ağırladı25 Aralık 2020 Cuma 12:19
  • Sigaralarda ÖTV yüzde 63'e düşürüldü maktu ve asgari maktu vergiler sabit tutuldu25 Aralık 2020 Cuma 12:18
  • TCMB Başkanı Ağbal: TCMB enflasyon hedeflemesi rejimini kararlı bir şekilde uygulayacak25 Aralık 2020 Cuma 11:42
  • Türkiye'de yerleşik her 2 yabancıdan biri kendi evinde oturuyor25 Aralık 2020 Cuma 11:40
  • Reel Kesim Güven Endeksi aralıkta arttı25 Aralık 2020 Cuma 11:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti