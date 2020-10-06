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Türkiye’nin İlk Sıfır Atık İlçesi

Kızılcahamam Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Projesi kapsamında Türkiye’nin İlk Sıfır Atık İlçesi olan Kızılcahamam “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.
Türkiye’nin İlk Sıfır Atık İlçesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Sıfır Atık" Projesi kapsamında pilot bölge olan Kızılcahamam Belediyesi, sıfır atıkla ilgili çalışmalarına son hızla devam ediyor.

Doğayı Korumak Görevimiz
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, vatandaşların sağlığını korumak için ilçede temizlik operasyonları başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Geri dönüşümü çok önemsiyoruz. Kızılcahamam Belediyesi olarak ilçede birçok farklı noktaya Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm kutuları yerleştirdik. Dönüştürülebilen ürünlerin ekonomiye kazandırılmasıyla doğayı ve çevreyi de korumuş oluyoruz. Kızılcahamamlı hemşehrilerim atıklarını geri dönüşüm kutularına atarak çevreyi koruyabilirler. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras, temiz bir doğadır."
 “Türkiye`nin İlk Sıfır atık İlçesi olduğunu ifade sıfır Atık Belgesi’ni aldık.  Atıklar kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılıyor.” dedi.

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