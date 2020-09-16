Türkiye’nin ilk uçan arabası – CEZERİ

Türkiye’nin ilk uçan arabası Cezeri, temelde şehir içi ulaşımda otomobillerin alternatifi olması planlanıyor. Ayrıca kentsel hava taşımacılığında köklü bir değişiklik yapması planlanan Türkiye’nin ilk uçan arabası Cezeri, sağlık sektörü ve askeri alanda lojistik destek faaliyetlerine yenilik kazandırmak için geliştiriliyor.
Türkiye’nin ilk uçan arabası Cezeri, 14 Eylül 2020’yi 15 Eylül 2020’ye bağlayan gece güvenlik halatlarıyla yapılan test uçuşunda 10 metre yükselerek testi başarıyla geçti. Peki, Cezeri Uçan Araba ne kadar yükseklikte uçacak? Cezeri Uçan Araba özellikleri ne? Gelin birlikte bakalım.
Baykar firması tarafında tasarlanan Türkiye’nin ilk uçan arabası Cezeri’nin özellikleri;
Cezeri uçan arabanın teknik kabiliyetleri;
Elektrik tahrikli pervaneler; her bir motor kolunda 2 adet ters dönüşlü pervane
Lityum-iyon batarya paketi
Üç yedekli tam otonom uçuş kontrol sistemi
Karbon fiber yapısal; hafif ve dayanıklı kabin ve motor kolları konstrüksiyonları
Sabit hatveli pervaneler
Kentsel hava taşımacılığına uygun yolcu ve kargo kabinleri
Yapay zekâ bilgisayarı destekli uçuş sistemi
Cezeri uçan arabanın teknik özellikleri;
Seyir hızı: 100 km/s
Azami uçuş irtifası: 2000 m
Hava kalma süresi: ~ 1 saat
Menzil: 70-80 km
Bataryaların tam dolumu için gereken süre: 1 saat
Ölçüler (en X boy X yükseklik): 3730 x 4070 x 1870 mm
Kalkış / iniş: Dikey kalkış-iniş
Azami Kalkış Ağırlığı: 241 kg
Motor tipi: 8x BLDC
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