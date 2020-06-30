  • BIST 116.682
  • Altın 390,609
  • Dolar 6,8500
  • Euro 7,6856
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 24 °C
»

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih' Zonguldak açıklarında

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", Zonguldak'ın Karadeniz kıyısındaki Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarına ulaştı.
Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih' Zonguldak açıklarında

Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'dan uğurlanan, Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, 26 Haziran'da Trabzon Limanı'nda gerçekleştirilen kule montaj işlemlerinin tamamlanmasıyla çıktığı seferinin ardından ilçeye bağlı Filyos beldesi açıklarına geldi. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki gemisi "Fatih", 15 Temmuz'da Ereğli ilçesi açıklarındaki "Tuna-1" lokasyonunda sondaj faaliyetlerine başlayacak.

Zonguldak'a gelen yardımcı "Korkut" gemisi ile hazırlıklarını sürdüren Fatih Sondaj Gemisi'nin ihtiyaçlarının Filyos Limanı üzerinden karşılanacağı öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bolu'da maske takmayan 240 kişiye idari para cezası kesildi30 Haziran 2020 Salı 09:56
  • Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı 3 yeni tıp fakültesi kurulacak30 Haziran 2020 Salı 09:56
  • Arda Kural'dan LGBT lobisine tepki: Eşcinselliğe gelince Lut Kavmine kadar gitmeyi biliyorlar30 Haziran 2020 Salı 09:44
  • Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 6 ay ertelendi30 Haziran 2020 Salı 09:43
  • Tapu fırsatçılarına para kaptırmayın30 Haziran 2020 Salı 09:42
  • 1 milyon işyeri için yeni dönem! Berbere, terziye doktor şartı30 Haziran 2020 Salı 09:33
  • Ayasofya için tarihi hafta30 Haziran 2020 Salı 09:31
  • Maskelerle ilgili yeni karar! Vergi sıfırlandı30 Haziran 2020 Salı 09:31
  • 13 üniversite bünyesinde yeni fakülte ve enstitü kuruldu30 Haziran 2020 Salı 09:18
  • Türkiye ve dünya gündemi30 Haziran 2020 Salı 09:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti