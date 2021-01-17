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Türkiye'nin işlenmiş doğal taş ihracatı 1 milyar doları aştı

Doğal taş sektörünün 2020 yılında gerçekleştirdiği "işlenmiş ürün" ihracatı, yeni tip koronavirüs salgını tedbirlerine rağmen bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 1 milyar 58 milyon dolara çıktı.
Türkiye'nin işlenmiş doğal taş ihracatı 1 milyar doları aştı

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birliklerinden edindiği bilgilere göre, Türkiye'nin doğal taş ihracatı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 7 gerileyerek 1 milyar 863 milyon dolardan 1 milyar 736 milyon dolara düştü.

En büyük pazarı olan Çin'de, salgın nedeniyle yüzde 22'lik kayıp yaşayan sektör, işlenmiş ürün ihracatını artırarak yaralarını sardı.

Türkiye'nin geçen yıl 184 ülkeye ulaştırdığı işlenmiş doğal taşta ihracat, önceki yıla oranla yüzde 7 artış gösterdi ve 985 milyon dolardan 1 milyar 58 milyon dolara çıktı.

İşlenmiş doğal taş ihracatında ABD, 325 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 139 milyon dolarla Suudi Arabistan ve 74 milyon dolarla İsrail takip etti.

"2021'den umutluyuz"
Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, AA muhabirine, salgından etkilenen sektörlerden birinin doğal taş olduğunu söyledi.

Doğal taş ihracatının yüzde 40'ının yapıldığı Çin pazarının salgın nedeniyle bir anda kapandığını anımsatan Kaya, süreci, devletin sektöre desteğiyle en az kayıpla atlattıklarını ifade etti.

Şu an için Çin pazarının yerini alabilecek başka bir ülkenin olmadığını vurgulayan Kaya, "Çünkü, blok doğal taş alan dünyada Çin'den başka bir ülke yok. Salgın döneminde elimizde tek bir şansımız vardı, işlenmiş ürünlerdeki payımızı artırmak. Bunu da başardık. Sanal ticaret heyetleriyle çok hızlı bir şekilde iletişime geçtik ve ihracatta yaşanan düşüşü işlenmiş ürünlerle giderdik." diye konuştu.

Kaya, doğal taşlardan yapılmış mobilyalara talebin dünya genelinde arttığına değinerek, Türkiye'nin, tasarım odaklı çalışmalarla ön plana çıkmaya başladığını vurguladı.

Miktarda az, değerde yüksek ürünlerle ihracatı artırmak istediklerini belirten Kaya, şöyle devam etti:

"Tasarımcı ve mimarları bu işe dahil edip, İtalya'nın yaptığı gibi işlenmiş ürünlerimizde ön plana çıkmayı hedefliyoruz. Geçen yıl yaşanan sıkıntılardan büyük yara almadan çıktık. 2021'den daha da umutluyuz. Umut güzel bir şey ama ayakları yere basan öngörüleriniz olması gerekiyor. Beklentimiz yüksek. Özellikle dünyanın en büyük doğal taş fuarlarından olan ve İzmir'de düzenlenen MARBLE'ı yaz aylarında fiziki olarak açabilirsek çok büyük bir fark yaratmış olacağız."

Kaynak: Haber Kaynağı
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