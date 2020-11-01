  • BIST 1.112
  • Altın 504,262
  • Dolar 8,3508
  • Euro 9,7324
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 15 °C
»

Türkiye'nin 'iyilik hareketi' depremzedelerin yaralarını sarıyor

Türkiye'deki yardım kuruluşları, İzmir'de yaşanan depremin ardından yaraları sarmak için seferber oldu.
Türkiye'nin 'iyilik hareketi' depremzedelerin yaralarını sarıyor

Dünyanın farklı bölgelerinde yaptıkları yardımlarla herkesin takdirini kazanan Türkiye'deki yardım kuruluşları, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından acıları hafifletmek için seferber oldu.

Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından yaraların sarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor.

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanlar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birçok parti lideri, bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceleyip, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Olayın ardından devletin tüm kurumları seferber olurken belediyelerin yanı sıra Türk Kızılay, AFAD, İHH, Deniz Feneri, Beşir Derneği, Hayrat gibi çeşitli sivil toplum kuruluşları, depremzedelerin acılarını hafifletmek adına adeta canla başla çalışıyor.

Günlük 60 bin kişiye sıcak aş ulaştırma kapasitesine sahip Türk Kızılay, 17 farklı noktada depremzedelere 3 öğün sıcak yemek çıkarıyor.

Bayraklı ilçesindeki alanda konuşlanan ikram araçları, depremzedelerin yanı sıra bölgede çalışan sağlık, güvenlik ve arama-kurtarma ekiplerine, sıcak çay, çorba, kahve, kek gibi ikramlarda bulunuyor.

Enkazda arama kurtarma çalışmalarına öncülük eden AFAD ekipleri ise ihtiyacı olanların barınma sorununa çözüm için çalışmalar yürütüyor.

İHH, Deniz Feneri, Beşir Derneği, Hayrat gibi yardım dernekleri de hem arama kurtarma çalışmalarına destek sağlıyor hem de alandakilere yiyecek ve içecek hizmeti sunuyor.

"Gündüz bir noktada çorba dağıtıyoruz, akşam da iki noktada olacağız"
Deniz Feneri Derneği Ege Bölgesi Temsilcisi Recep Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm İzmirlilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Kara, "İlk etapta bin battaniye, onun yanı sıra hemen tüketilebilir, su, kek, meyve suyu dağıttık. Hem koronavirüs hem de depremle karşı karşıya kaldık. Bu nedenle maske, kolonya gibi hijyen malzemeleri de dağıttık. Deprem bölgesindeyiz. Gündüz bir noktada çorba dağıtıyoruz akşam da iki noktada olacağız. Yine arkadaşlarımız seyyar olarak çorba dağıtımı yapıyor." dedi.

Kara, şu an 4 ekip, 30 personel ve gönüllülerle deprem bölgesinde faaliyetlerine devam ettiklerini ifade etti.

"Ekiplerimiz su, gıda ve battaniye gibi acil yardım malzemeleri dağıtmaya devam ediyor"
Hayrat İnsani Yardım Derneği Medya Sorumlusu Mehmet Salih Arslan da depremin ilk anından itibaren yıkımların olduğu bölgelere yoğunlaşan ekiplerinin, afetzede vatandaşlara sıcak yemek ve battaniye dağıtımı gerçekleştirdiğini anlattı.

Afetzedeler ve arama kurtarma görevlilerinin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştıklarını ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Başta İzmir bölge temsilciliğimiz olmak üzere Denizli, Manisa, Aydın, Balıkesir gibi civar illerden de ekiplerimiz deprem bölgesine hareket ederek acil yardım faaliyetlerine destek verdiler. Halen devam eden çalışmalarda ekiplerimiz hem görevlilere hem de depremzede vatandaşlarımıza su, gıda ve battaniye gibi acil yardım malzemeleri dağıtmaya devam ediyor."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Depremde hayatını kaybeden emekli öğretmen Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı01 Kasım 2020 Pazar 13:36
  • Türkiye'nin 'iyilik hareketi' depremzedelerin yaralarını sarıyor01 Kasım 2020 Pazar 13:35
  • Bakan Dönmez: Hasarlı binalar dışında depremden etkilenen tüm bölgelere elektrik sağladık01 Kasım 2020 Pazar 12:44
  • Malatya'da deprem konutlarının tamamı 7 ay içinde bitirilecek01 Kasım 2020 Pazar 12:43
  • Elazığ depreminin simge ismi Azize, İzmir'deki depremzedelerin acısını yüreğinde hissediyor01 Kasım 2020 Pazar 12:42
  • Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı01 Kasım 2020 Pazar 11:45
  • Sosyal ağ sağlayıcıları için temsilcilik açma süresi yarın sona eriyor01 Kasım 2020 Pazar 11:28
  • FETÖ sanıkları hesap veriyor01 Kasım 2020 Pazar 11:27
  • Oruç Reis için Doğu Akdeniz'de yeni Navtex01 Kasım 2020 Pazar 11:14
  • İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi01 Kasım 2020 Pazar 10:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti