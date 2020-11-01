Türkiye'nin 'iyilik hareketi' depremzedelerin yaralarını sarıyor

Türkiye'deki yardım kuruluşları, İzmir'de yaşanan depremin ardından yaraları sarmak için seferber oldu.

Dünyanın farklı bölgelerinde yaptıkları yardımlarla herkesin takdirini kazanan Türkiye'deki yardım kuruluşları, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından acıları hafifletmek için seferber oldu.

Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından yaraların sarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor.

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanlar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birçok parti lideri, bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceleyip, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Olayın ardından devletin tüm kurumları seferber olurken belediyelerin yanı sıra Türk Kızılay, AFAD, İHH, Deniz Feneri, Beşir Derneği, Hayrat gibi çeşitli sivil toplum kuruluşları, depremzedelerin acılarını hafifletmek adına adeta canla başla çalışıyor.

Günlük 60 bin kişiye sıcak aş ulaştırma kapasitesine sahip Türk Kızılay, 17 farklı noktada depremzedelere 3 öğün sıcak yemek çıkarıyor.

Bayraklı ilçesindeki alanda konuşlanan ikram araçları, depremzedelerin yanı sıra bölgede çalışan sağlık, güvenlik ve arama-kurtarma ekiplerine, sıcak çay, çorba, kahve, kek gibi ikramlarda bulunuyor.

Enkazda arama kurtarma çalışmalarına öncülük eden AFAD ekipleri ise ihtiyacı olanların barınma sorununa çözüm için çalışmalar yürütüyor.

İHH, Deniz Feneri, Beşir Derneği, Hayrat gibi yardım dernekleri de hem arama kurtarma çalışmalarına destek sağlıyor hem de alandakilere yiyecek ve içecek hizmeti sunuyor.

"Gündüz bir noktada çorba dağıtıyoruz, akşam da iki noktada olacağız"

Deniz Feneri Derneği Ege Bölgesi Temsilcisi Recep Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm İzmirlilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Kara, "İlk etapta bin battaniye, onun yanı sıra hemen tüketilebilir, su, kek, meyve suyu dağıttık. Hem koronavirüs hem de depremle karşı karşıya kaldık. Bu nedenle maske, kolonya gibi hijyen malzemeleri de dağıttık. Deprem bölgesindeyiz. Gündüz bir noktada çorba dağıtıyoruz akşam da iki noktada olacağız. Yine arkadaşlarımız seyyar olarak çorba dağıtımı yapıyor." dedi.

Kara, şu an 4 ekip, 30 personel ve gönüllülerle deprem bölgesinde faaliyetlerine devam ettiklerini ifade etti.

"Ekiplerimiz su, gıda ve battaniye gibi acil yardım malzemeleri dağıtmaya devam ediyor"

Hayrat İnsani Yardım Derneği Medya Sorumlusu Mehmet Salih Arslan da depremin ilk anından itibaren yıkımların olduğu bölgelere yoğunlaşan ekiplerinin, afetzede vatandaşlara sıcak yemek ve battaniye dağıtımı gerçekleştirdiğini anlattı.

Afetzedeler ve arama kurtarma görevlilerinin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştıklarını ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Başta İzmir bölge temsilciliğimiz olmak üzere Denizli, Manisa, Aydın, Balıkesir gibi civar illerden de ekiplerimiz deprem bölgesine hareket ederek acil yardım faaliyetlerine destek verdiler. Halen devam eden çalışmalarda ekiplerimiz hem görevlilere hem de depremzede vatandaşlarımıza su, gıda ve battaniye gibi acil yardım malzemeleri dağıtmaya devam ediyor."