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Türkiye’nin kaç cumhurbaşkanı oldu

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Peki, Atatürk’ten sonra cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan diğer isimler kim?
Türkiye’nin kaç cumhurbaşkanı oldu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz.” sözü ile başladı. Peki, cumhuriyet serüveninden bugüne kadar Türkiye'nin kaç Cumhurbaşkanı oldu? 3. Cumhurbaşkanı kim? Kenan Evren kaçıncı Cumhurbaşkanı? Turgut Özal kaçıncı cumhurbaşkanı? Recep Tayyip Erdoğan kaçıncı cumhurbaşkanı? Cumhurbaşkanlarının görev sürelerine gelin birlikte bakalım.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin ilk cumhurbaşkanı oldu. 1938 yılına kadar cumhurbaşkanlığını sürdüren Mustafa Kemal Atatürk ölümünün ardından 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü seçildi. Ve günümüze kadar toplam 12 isim, cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu. Şuan cumhurbaşkanlığı görevini sürdüren Recep Tayyip Erdoğan ise 12. Cumhurbaşkanlığı makamında oturan isim oldu.

Sırasıyla cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan isimler;

1 - MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Cumhurbaşkanlığı görev süresi: 29 Ekim 1923 - 10 Kasım 1938

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2 - İSMET İNÖNÜ

Cumhurbaşkanlığı görev süresi: 11 Kasım 1938 - 22 Mayıs 1950

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3 - CELAL BAYAR

Cumhurbaşkanlığı görev süresi: 22 Mayıs 1950 - 27 Mayıs 1960

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4 - CEMAL GÜRSEL

Cumhurbaşkanlığı görev süresi: 27 Mayıs 1960 - 28 Mart 1966

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5 - CEVDET SUNAY

Cumhurbaşkanlığı görev süresi: 28 Mart 1966 - 28 Mart 1973

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6 - FAHRİ KORUTÜRK

Cumhurbaşkanlığı görev süresi: 6 Nisan 1973 - 6 Nisan 1980

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7 - KENAN EVREN

Cumhurbaşkanlığı görev süresi: 9 Kasım 1982 - 9 Kasım 1989

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8 - TURGUT ÖZAL

Cumhurbaşkanlığı görev süresi: 9 Kasım 1989 - 17 Nisan 1993

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9 - SÜLEYMAN DEMİREL

Cumhurbaşkanlığı görev süresi: 16 Mayıs 1993 - 16 Mayıs 2000

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10 - AHMET NECDET SEZER

Cumhurbaşkanlığı görev süresi: 16 Mayıs 2000 - 28 Ağustos 2007

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11 - ABDULLAH GÜL

Cumhurbaşkanlığı görev süresi: 28 Ağustos 2007 - 28 Ağustos 2014

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12 - RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Cumhurbaşkanlığı görev süresi: 10 Ağustos 2014 - devam etmektedir.

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